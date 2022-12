Ehrungen bei Kolpingsfamilie Hettingen

Hettngen. Die Kolpingsfamilie Hettingen hat den Kolpingsgedenktag im Magnani-Haus gefeiert. Pfarrer Johannes Balbach las als geistlichen Impuls eine Geschichte vor und leitete dann zum Thema „Traditionen“ über. Nach seinen Worten sind Traditionen wichtig und wertvoll, auch und besonders bei Kolping. Doch man sollte sie von Zeit zu Zeit hinterfragen und sich ihre Bedeutung bewusst machen. Dann könnten sie auch an folgende Generationen weitergegeben werden und ihnen in Zukunft Kraft geben. Die Anwesenden fragten sich, ob sie die Traditionen noch richtig verstünden und ob sie im heutigen Leben verankert seien Anschließend gedachte man der verstorbenen Mitglieder. Außerdem standen Ehrungen langjähriger Mitglieder an. So erhielten Birgit Mackert und Albert Bechtold für 40 Jahre und Christine Kugler für 25 Jahre Urkunden. Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurde Pius Gremminger geehrt. Bild: Roland Gremminger

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1