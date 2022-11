Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld führte am Freitag in den Abendstunden im Bereich der Mainlände in Kreuzwertheim eine Kontrollaktion der Tuning- und Poserszene durch. Die Zahl der Beanstandungen war relativ hoch.

Wie Polizeihauptkommissar Stephan Baumgärtner vor Ort erklärte, sieht sich die Polizei in den vergangenen Jahren bundesweit vermehrt mit jungen Erwachsenen im öffentlichen

...