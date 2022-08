Mit dem Fahrrad verkehrssicher unterwegs

Krautheim. Die Voraussetzungen für eine schöne Radtour auf den vielfältigen Wegen entlang der Jagst in den Sommerferien sind gegeben, denn die elf Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren, die an der Ferienaktion „Verkehrssicheres Fahrradfahren“ in Krautheim teilnahmen, konnten ihr erlerntes Wissen dabei gleich in die Tat umsetzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gerhard Wolpert von der Verkehrspolizei Künzelsau und der neue Leiter „Prävention“ in der Außenstelle Künzelsau, Kriminalhauptkommissar Jörg Bartsch, gaben den Buben und Mädchen viele interessante Informationen rund um das verkehrssichere Fahrradfahren.

Gerhard Wolpert begrüßte zu Beginn im Eingangsbereich der Krautheimer Realschule die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion. Danach kontrollierten die beiden Polizeibeamten die Fahrräder der Kinder auf ihre Verkehrssicherheit und prüften dabei auch, ob der Fahrradhelm richtig passt. Selbstverständlich wurden von den beiden anwesenden Polizeibeamten den neugierigen Buben und Mädchen die Verkehrsregeln für ein sicheres Radfahren im Straßenverkehr vermittelt.

Praktische Übungen

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pro & Kontra Sollte Schritttempo in der Buchener Fußgängerzone erlaubt sein? In der Straßenverkehrsordnung ist klar geregelt, dass Fahrradfahrer in der Fußgängerzone absteigen müssen. In der Buchener Marktstraße interessiert diese Vorschrift kaum mehr. Deshalb stellt sich die Frage: Sollten Zweiräder in der Fußgängerzone Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen? Mehr erfahren Bewegung an der Jagst Spiel, Satz und Sieg bei den Ferienkindern in Krautheim Mehr erfahren

Anschließend ging es gleich zu den praktischen Übungen auf dem angrenzenden Übungsplatz auf dem Schulgelände, wo unter anderem das richtige Anfahren mit dem Fahrrad geübt wurde wie auch Geschicklichkeits- sowie Slalomfahrten erfolgten.

Auch die Vorfahrtsregeln bei einer Kreuzung wurden den Kindern erläutert. Die beiden Polizeibeamten gaben den Kindern immer wieder Erläuterungen und Anweisungen, wo bei sie auch deutlich betonten, dass ein Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Radfahrer sehr wichtig ist.

Um die Mittagszeit war diese tolle und interessante Ferienaktion beendet.