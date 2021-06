„Das alte Kindergartengebäude ist bereits in die Jahre gekommen und muss an einigen Stellen saniert werden“, erklärte Kindergartenleiterin Michaela Müller beim Spatenstich für das neue Kindergartengebäude in Unterginsbach. „Ich freue mich, dass jetzt etwas Neues kommt“, so die Erzieherin in Bezug auf den Neubau.

Diese Freude teilt auch Bürgermeister Andreas Köhler, der versprach, dass

...