Seit 40 Jahren an der Orgel

Brehmen. Mit viel Leidenschaft für die Musik, besonders für die Königin der Instrumente, feiert Sabine Steinmetz seit 40 Jahren die Gottesdienste in der Evangelischen Kirchengemeinde Brehmen. Im Dezember 1981 begann sie als Organistin; mittlerweile leitet sie den Kirchenchor, den Ökumenischen Kinder- und Jugendchor, übt beim Ökumenischen WGT-Infonachmittag die Lieder des Weltgebetstags ein, begeistert mit Mini-Kinderchormusicals an Ostern oder Pfingsten. Als in der Pandemie Gemeindegesang verboten war, lud sie das „Viertuosi“-Quartett ein, in dem sie auch mitsingt, oder leitete eine Schola auf der Orgelempore an. „In vielfältiger Weise prägt und bereichert sie das Gemeindeleben“, so Pfarrerin Julia Ehret und dankte ihr auch im Namen der Kirchengemeinde für ihr Engagement.

