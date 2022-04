Heilige Erstkommunion in Königheim gefeiert

Königheim. Im Herbst 2021 begannen zehn Kinder der Gemeinde Königheim gemeinsam die Vorbereitung auf ihre Erstkommunion. Aufgeteilt in zwei Gruppen durften die Kinder am vergangenen Wochenende an den Tisch des Herrn gehen. Unter dem Motto „Bei mir darfst du sein wie du bist“ feierten die Kinder gemeinsam mit Pfarrer Franz Lang, Gemeindereferent Martin Merkel und den engsten Familienmitgliedern, einen festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Martin Königheim. Musikalisch umrahmt wurden die Gottesdienste durch Eva Lakeit & Julia Riehle. Für einen festlichen Ein- und Auszug der Kinder sorgte die Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim. Bild: Stang/Karafiat

