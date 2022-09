„Graceland“ begeisterte

Brehmen. Als Duo „Graceland“ schafften es Thomas Wacker und Thorsten Gary den unvergessenen Sound des Folk-Rock-Duos Simon and Garfunkel authentisch wiederzugeben. Es war ein filigranes Konzerterlebnis, dass die Gäste der Aktion „Kunst und Kultur“ am Samstag im gut gefüllten Bürgerhaus erlebten. Zwei Stimmen, die perfekt harmonierten und zwei akustische Gitarren, die dies unterstützten. Die Songs des Duos haben Musikgeschichte geschrieben: „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder „I am a Rock“. Alle waren an diesem Abend zu hören.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Energie und Leidenschaft

Aber die beiden Musiker hatten noch mehr zu bieten. Thomas Wacker, die Stimme von Paul Simon und Thorsten Gary, die Stimme von Art Garfunkel, legten viel Energie, Kraft, Leidenschaft und Freude in die Darbietung des Repertoires des Kult-Duos. Beide waren auch solo erfolgreich, etwa Paul Simon mit seinem Song „Graceland“, nachdem sich die Akteure des Abends benannt haben. Gary und Wacker verstehen ihr musikalisches Handwerk. Daneben vermittelten intensives Gefühl und die Atmosphäre, die sich aufs Publikum übertrug: ein eindrucksvolles Konzerterlebnis.