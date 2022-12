Markt findet auch zwischen den Jahren statt

Igersheim. Die gute Nachricht zuerst: die Igersheimer Feierabendmärkte haben die Probephase seit 6. Oktober mit Bravour bestanden. Trotz Corona, Inflation und spätem Start zum Ende der Vegetationszeit hat sich der donnerstägliche Wochenmarkt von 16 bis 19 Uhr für viele Menschen als Einkaufs-Treffpunkt am Feierabend etabliert.

Auch in den Wintermonaten wollen die allermeisten Marktleute jede Woche ihren Stammkunden auf dem Feierabendmarkt ihre Waren anbieten. Lediglich zwischen den Feiertagen, am 29. Dezember, macht der Feiereabendmarkt Pause. Wenn einzelne Anbieter mal nicht am Markt teilnehmen können, informieren sie ihre Kunden vorher.

Die besondere Atmosphäre der Feierabendmärkte zeigt sich besonders jetzt im Advent, wo regionale Erzeugnisse mitten im Wochenmarkttreiben mit allen Sinnen verkostet werden können und die partnerschaftliche Erzeuger-Verbraucher-Beziehungen bei leckeren Essens- und Getränkeangeboten gefestigt werden.

Die schlechte Nachricht ist eigentlich auch eine gute, denn sie steht für die Authentizität, die Gradlinigkeit der Marktleute: So langsam wird bei manchen Direktvermarktungsbetrieben die Auswahl an frischen Salaten, Obst, Gemüsesorten geringer. Das regionale, saisonale Angebot an Gartenware ist in den Wintermonaten naturgemäß kleiner.

Aber es gibt immer noch genügend frische, regional erzeugte Lebensmittel im Marktgebiet, vor allem unter Einbeziehung der Gärtnerei Dittmann, Bäckerei Bamberger und Metzgerei Müller und des Bürgerlädles, wo man das, was auf dem Möhlerplatz von meist biologisch wirtschaftenden lokalen Direktvermarktungsbetrieben nicht mehr angeboten werden kann, in sehr guter Qualität auch bei Eis und Schnee bekommt.

Das anspruchsvolle Konzept des Feierabendmarkts mit klarer Priorität für saisonale, regionale, nachhaltig produzierte Lebensmittel wird also nicht aufgeweicht, sondern auch über die Wintermonate aufrechterhalten. Die Marktleute hoffen, dass auch die Kunden über die Wintermonate dem Feierabendmarkt treu bleiben und die bereits gewachsenen Erzeuger-Verbraucher-Beziehungen auch Minusgrade aushalten.

Hohe Angebotsvielfalt

Dank der Angebotsvielfalt in anderen Warensegmenten bleibt der Feierabendmarkt auf auch in den Wintermonaten attraktiv. So finden die Besuchenden neben Käse und Milcherzeugnissen, Bienenprodukten, Eiern, Kartoffeln, Kürbissen, Karotten und Wintergemüse auch Forellenspezialitäten, Fleisch vom Weiderind (auf Bestellung), Säfte aus heimischem Streuobst und Backwaren an den Marktständen noch viele weitere Direktvermarktungsprodukte im Bürgerlädle und in den Lebensmittelgeschäften.

Am heutigen Donnerstag, 15. Dezember und am 22. Dezember wird von 16 bis 19 Uhr an den Marktständen und im Bürgerlädle zusätzlich zum normalen Angebot noch Glühmet und Punsch (Derr Hof), Raclette-Brötchen, Forellenbrötchen und Kichererbsenwaffeln und natürlich Weihnachtsgebäck aus biologischen Zutaten zum Essen und Trinken angeboten. Der Bürgerweinbergsverein „Igerswein“ lädt zu seinem traditionellen Glühweinabend mitten im Marktgeschehen mit Winzerglühwein und Tresterschnaps vom eigenen Muskaris ein.

Zusätzlich zu den normalen Marktständen werden an den Feierabendmärkten am 15. und 22. Dezember Geflüchtete und Ehrenamtliche des Ukraine-Treffs an einem Benefizstand Bratwürste, knusprige Hefeteig-Hackfleischtaschen „Beljaschi“ und das ukrainische Vorweihnachtsgetränk aus Trockenfrüchten, „Uswar“, anbieten.

Besondere Erlebnismärkte

Eine besondere Rolle für die Attraktivität der Feierabendmärkte spielen die monatlichen Erlebnis-Feierabendmärkte jeweils am ersten Donnerstagabend des Monats. Dann wird das rege Markttreiben mit Zusatzangeboten im und vorm Bürgerlädle bereichert, wo die Besuchenden ausprobieren, lernen, mitmachen können.

Der Freundeskreis Wochenmarkt, in dem weitere Interessierte mitwirken dürfen, arbeitet derzeit gemeinsam mit weiteren Akteuren, wie dem Regionalmanager der Biomusterregion Main-Tauber-Kreis und Gesundheitsexperten vor Ort, ein Jahresprogramm für die Erlebnis-Feierabendmärkte am jeweils ersten Donnerstag des Monat aus, mit dem das Marktangebot dann thematisch begleitet wird. Am 5. Januar wird ein Impulsvortrag „Aktiv zum Besser-Esser“ mit Marktrundgang von der diplomierten Ökotrophologin Sabine Wecker angeboten und die Sternsinger Igersheim informieren über ihre Hilfsprojekte in Ländern, in denen Menschen nicht das Glück hochwertiger Lebensmittel auf einem Wochenmarkt haben.

Noch gibt es freie Stellplätze für weitere Direktvermarkter aus der Region. Interessierte dürfen sich an die Gemeinde unter Telefon 07931/497-0 oder E-Mail: info@igersheim.de wenden.

Infos zu den Märkten und den aktiven Direktvermarktungsbetrieben gibt die Gemeinde auf www.igersheim.de. ig