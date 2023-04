Jordan Rudolf gewinnt das Duell der Zwillingsbrüder

Igersheim. Unter der Leitung von Cornelia Rudolf fanden die Tischtennis-Vereinsmeisterschaften des FC Igersheim statt.

Jugend: Nach den Gruppenspielen spielte man je nach Platzierung im Modus jeder gegen jeden in zwei Leistungsgruppen weiter. Am Ende lief es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ian Kühnl und Vinzenz Steffel hinaus, das Ian deutlich in drei Sätzen gewann und somit neuer Jugend-Vereinsmeister ist. Auf dem dritten Rang platzierte sich Sascha Aristov. Sieger der B-Gruppe wurde Noah Braun.

Herren: Auch die Herren spielten zunächst in zwei Qualifizierungsgruppen. Anschließend wurden je nach Gruppenergebnis die Platzierungen beziehungsweise Halbfinalpaarungen ausgespielt.

Spitzenspieler unter sich

Im ersten Halbfinale setzte sich Justin Rudolf mit 3:1 Sätzen gegen Anton Konrad durch, im zweiten Halbfinale dann Jordan Rudolf ebenfalls mit 3:1 gegen Julian Uhl. Im Spiel um Platz drei siegte Uhl mit 3:0 gegen Konrad. Das mit Spannung erwartete Finale zwischen den Spitzenspielern des FC hielt, was es versprach: Erst in der Verlängerung des Entscheidungssatzes konnte sich Jordan Rudolf gegen seinen Zwillingsbruder Justin durchsetzen.

Auf dem fünften Platz landete Detlef Scott-Backes vor Wolfgang Schmitt.