Hochschulpreis Holzbau: Jury würdigt „innovative Impulse” des Igersheimer Jan Schreiber

Erfolg für die Hochschule Konstanz beim Hochschulpreis Holzbau: Vier Architekturstudierende, darunter Jan Schreiber aus Igersheim, erhielten den dritten Preis unter insgesamt 63 eingesandten Arbeiten. Der Preis wird an Studierende der Architektur und des Bauingenieurwesens vergeben. Die Konstanzer Studierenden haben den Entwurf eines Wohnheims mit Sportnutzung an der Unteren Laube in Konstanz

...