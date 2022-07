Waldstetten freut sich über Ehrung

Waldstetten. Der Gesangverein „Frohsinn“ Waldstetten begeht seinen 150. Geburtstag Eine Anerkennung seiner Leistungen erfuhr der Verein mit der Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel im Rahmen des Landesmusikfestivals in Göppingen.

Die Auszeichnung, die nach dem 1780 in Meßkirch geborenen Komponisten und Hofkapellmeister Conradin Kreutzer benannt ist, verleiht der Ministerpräsident an Vereine, die mindestens auf ein 150-jähriges Bestehen zurückblicken können und sich durch ihr Wirken künstlerische und kulturelle Verdienste um die Pflege der Amateurmusik erworben haben.

Basis der Musikkultur

In diesem Jahr wurde die Auszeichnung durch Petra Olschowski, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, vorgenommen. In ihrem Festvortrag bekräftigte sie: „Die Chöre und Musikvereine sind die Basis unserer großen Musikkultur. Die Aktiven in der Amateurmusik nehmen eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe wahr: Chöre und Orchester bringen Menschen aller Altersgruppen, unterschiedlicher Weltanschauungen und verschiedener Gesellschaftsschichten zusammen. Damit sind sie wichtige Orte der örtlichen Kultur und des Miteinanders.“

Die Auszeichnung für den „Frohsinn“ nahmen Vorsitzender Herbert Frisch und sein Stellvertreter Josef Zugelder entgegen. Bei der Laudatio durch Moderator Johannes Grebe wurden besonders die Erfolge des Vereins der letzten Jahre erwähnt. In Waldstetten sei man froh, dass man neben dem gemischten Chor als Fundament mit Dirigent Michael Henn auch die Jugend und die Kinder begeisterte und so bei den Liederabenden gemeinsame Auftritte mit mehr als zehn Prozent der Bevölkerung aus drei Generationen gestaltete.

„Die Auszeichnung ist uns Ansporn mit unserem Wirken weiterzumachen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in unserem Jubiläumsjahr das Motto des Landesmusikfestivals ,Klingende Vielfalt’ mit der Gründung eines Projektchors und dem Jugendprojektchor auch beim Liederabend am 29. Oktober in Waldstetten umsetzen können“, so Vorsitzender Herbert Frisch.

Gestartet wird das runde Jubiläum aber zunächst mit einem Waldfest auf dem Brunnenberg am kommenden Wochenende vom 23. bis 25. Juli. HF