Waldstetten. Ihr 45-jähriges Bestehen feierte die Sport-AG Waldstetten kürzlich mit einem Helferfest in der Sporthalle. Dabei wurden mit Alois Heffner, der 44 Jahre lang im Vorstand tätig war, und dem seit 1983 aktiven Ferdinand Nörber zwei langjährige Aktivposten geehrt und verabschiedet: Sie erhielten jeweils die goldene Ehrennadel des Main-Neckar-Turngaus.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jan Schmitt nahm man in geselliger Runde ein Abendessen ein. Herzstück des Abends war schließlich ein besonders erfreulicher Punkt: Als Vertreter des Main-Neckar-Turngaus nahm Karlheinz Riehle ( Königheim) die Ehrungen vor und lobte das mit den Auszeichnungen verbundene besondere Engagement: Gründungsmitglied Alois Heffner wirkte ohne Unterbrechung 44 Jahre lang im Vorstand. Während dieser Zeit bekleidete er verschiedene Ämter vom Vorsitzenden (1979-1981) über den Beisitzer zum Kassenwart. Nicht unerwähnt ließ Riehle, dass Heffner bei nahezu allen Veranstaltungen präsent ist und sich um das Sportgelände kümmert.

Gleiche Ehre galt Ferdinand Nörber: Als Mitglied seit 1977, wirkte er von 1983 bis 2004 als Übungsleiter-Stellvertreter der Donnerstagsgruppe, später als Beisitzer und zuletzt seit 2006 als Kassenwart. Neben den Ehrennadeln und Urkunden gab es auch Präsente von Jan Schmitt und Stellvertreter Manfred Heffner: Auch sie lobten das herausragende Engagement und die Treue zur Sport-AG, die alles andere als selbstverständlich sei.

Anschließend hatte Otto Wollenschläger nach Art von „Dalli Klick“ eine Präsentation vorbereitet, in der er alte Fotos der Mitglieder zeigte – und die Anwesenden erraten ließ, um wen es sich dabei handelte. Ein großer Spaß, der viele Erinnerungen an 45 Jahre zurückrief und für Heiterkeit sorgte.

Die Festansprache oblag Ortsvorsteher Andreas Schäfer, der der Sport-AG in gleich mehrerlei Hinsicht eng verbunden ist: Er ist nicht nur Mitglied, sondern war auch über 16 Jahre ihr Vorsitzender – erst im Frühjahr gab er die Leitung an Jan Schmitt weiter.

In seiner Rede erinnerte er an die internationalen Geschehnisse des Jahres 1977, dem ein Ereignis im kleinen Waldstetten gegenüber stand: Die Sport-AG wurde gegründet. „Über die Jahre haben zahllose unermüdliche Aktivposten eine ertragreiche Saat ausgesät, die noch heute erblüht“, hielt Schäfer fest. Er lobte dabei vor allem den „bemerkenswerten persönlichen Einsatz“ der Aktiven in einer Zeit, in der das Ehrenamt immer unpopulärer geworden ist.

Durch dieses Zusammenwirken konnte im Sommer auch das Waldfest an der Brunnenberghütte realisiert werden, auf das sich das Helferfest auch bezog: „Glücklicherweise haben wir in Waldstetten einen so guten Zusammenhalt“, freute er sich. Im persönlichen Sinne lobte er den jungen Vorstand um Jan Schmitt und hob hervor, dass die Sport-AG nicht nur auf gesunden Füßen stehe – sie blicke im Jubiläumsjahr auch in eine gesunde Zukunft. Das liege zum Einen am motivierten Vorstand, zum Anderen an denjenigen, die heute als „die Älteren“ gelten: Sie leisteten über Jahrzehnte hinweg die Vorarbeit, deren Früchte man heute ernte. Er dankte allen, um auch selbst Lob und Dank zu erfahren: Jan Schmitt überreichte Andreas Schäfer ein Präsent.

Abgerundet wurde der Abend durch eine Bilderpräsentation: Bernhard Heffner zeigte eine Auswahl von Fotos der Mittwochsgruppe, deren Mitglieder zwischen Frühjahr und Herbst Radtouren unternehmen. In eigener Sache dankte schließlich Jan Schmitt für die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen, die sich auch im „Helferfest“ einmal mehr gezeigt hatte. ad