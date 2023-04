Erwin Nentwich wird 70

Höpfingen. Wenn Erwin Nentwich an diesem Mittwoch seinen 70. Geburtstag feiert, blickt er auf spannende und bewegte Zeiten zurück: Die Familie und interessante berufliche Projekte gehören ebenso zu seinem Lebenslauf wie unvergessliche Reisen, die Fastnacht und natürlich der FC Bayern München. Gesellig, frohgemut und stets offen für Neues, erwarb er sich einen großen Freundes- und Bekanntenkreis.

Geboren am 26. April 1953 in Walldürn, erlernte er den Beruf de Großhandelskaufmanns und leistete bis 1980 seinen Wehr- und Stabsdienst in Hardheim, Walldürn, Sonthofen und der Sportgruppe Warendorf ab. In dieser Zeit qualifizierte er sich zum Schwimmmeister.

Auf die Bundeswehr folgten diverse Arbeitsstellen, ehe Erwin Nentwich 1987 ein Reisebüro mit Busbetrieb gründete. Später war er als Reise- und Büroleiter bei verschiedenen Gesellschaften wie Thomas Cook und Neckermann Reisen tätig; im Juni 1999 gründete er sein Reisebüro „Extra-Tour“ mit Sitz in Höpfingen, das er nach wie vor betreibt. „Es macht mir einfach Spaß!“, betont er.

Zusätzlich fungierte er als Repräsentant der Gloria-Hotels in der Türkei und war bis vor Kurzem noch freiberuflich für Bentour-Reisen tätig. Bekannt wurde Erwin Nentwich auch als stets freundlicher „Postler“: Von 2004 bis 2007 betrieb er die Postagentur mit Reisebüro und Backshop in Hardheim. Seine heiter-sympathische Art und sein Redetalent ermöglichten ihm auch Engagements als Moderator zahlreicher Veranstaltungen. „Die Stimmung war immer absolut Klasse!“, freut er sich.

Sein privates Glück fand er bei seiner Frau Carmen, mit der er zwei Töchter großzog; große Freude hat der dreifache Großvater auch an seinen Enkelkindern. Und dann ist da noch das Ehrenamt - von Ministrant bis Motorsport war alles dabei. „Schon als Schüler wurde ich Mitglied der DLRG und war lange Jahre als Lehrscheininhaber in der Ortsgruppe Stadt/Bundeswehr Walldürn tätig“, blickt der stets optimistische „Siebziger“ zurück. Eine wesentliche Säule seines Schaffens ist die Fastnacht: Seit über 50 Jahren ist Erwin Nentwich aktiv – vom Standartenträger bis zum Vize- und später Sitzungspräsident der FG „Fideler Aff“ Walldürn, als Moderator bei der „Dürmer Faschenacht“ des TSC Walldürn und aktuell als Schatzmeister des Narrenrings Main-Neckar, für den er Jahr für Jahr zahlreiche Prunksitzungen besucht.

Ferner ist er seit mehr als 40 Jahren beim TSV Höpfingen engagiert, war aktiver Beisitzer und Volleyballer – und ist seit 50 Jahren Mitglied des FC „Bayern München“. Dem Bundesliga-Champion gilt seine besondere Freude, die er bis nach „Höpfi“ trug: 1982 gründete Erwin Nentwich den FC-Bayern-Fanclub Höpfingen, den er lange Jahre als Vorsitzender anführte. Zusätzlich bekleidete er einige Jahre den Posten des kommissarischen Vorsitzenden des Fechtclubs Hardheim-Höpfingen und fungiert noch heute als Sprecher der Höpfinger Vereine. Als Solcher ist er seit über 20 Jahren auch mitverantwortlich für das allseits beliebte Quetschefescht.

Angesichts dieser langen Liste und seiner zahlreichen Kontakte dürfte die Liste der Gratulanten zum heutigen 70. Geburtstag nicht gerade kurz sein – Erwin Nentwich ist ein Mann, der hohe Wertschätzung genießt. Die Fränkischen Nachrichten reihen sich mit besten Glück- und Segenswünschen an. ad