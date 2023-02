DLRG-Ortsgruppe Höpfingen feiert 60-jähriges Bestehen

Höpfingen. Die DLRG-Ortsgruppe Höpfingen feiert 2023 ihr 60-jähriges Bestehen. So wurden bei der Jahreshauptversammlung, die am Freitag im „Ochsen“ tagte, auch zahlreiche Gründungsmitglieder geehrt.

Eröffnet wurde der Abend durch Vorsitzende Regina Gedemer, die nach dem Totengedenken zu den Spartenberichten überleitete. Diese eröffnete sie selbst: Als Gruppenleiterin bekundete sie, dass 2022 der reguläre Betrieb wieder aufgenommen wurde. Dieser zeigte sich in der erfolgreichen „Schwimm-AG“ mit den Zweitklässlern der Höpfinger Schule und ungebrochen großer Nachfrage an Baby-, Kleinkinder- und Anfängerschwimmkursen.

Bei der DLRG-Ortsgruppe Höpfingen: Ehrungen, Neuqualifizierungen, Neuwahlen Ehrungen: Zehn Jahre: Ben Becker, Lina Berberich, Daniel Bergt, Elke Dörr, Laura Dörr, Quinn Eisenhauer, Aaron Eisenhauer, Leonoa Gojani, Bettina Nohe, Eric Schüßler und Johanna Seufert; 25 Jahre: Andreas Kaiser; 40 Jahre: Uwe Berberich, Björn Berberich, Margot Enders, Nicole Reinhard und Carmen Streckert; 50 Jahre: Michael Hauck, Monika Pahl und Thomas Wunsch. 60 Jahre (Gründungsmitglieder): Edgar Böhrer, Inge Geier, Hermann Hilpert, Bernhard Kaiser, Doris Kuhn, Josef Rabel, Helmut Seufert und Manfred Seufert. Neuqualifizierungen: Boots-, Gruppen- und Zugführer: Daniel Bergt; Ausbilder Schwimmen: Michael Klotzbücher; Erste-Hilfe-Ausbilderin: Janina Schaborak; Aquafitness-Trainerinnen: Helena Schell, Lea Willer und Sina Reinhard. Den Führungskräftelehrgang der DLRG-Jugend schlossen Sina Reinhard und Sarah Dörr mit dem Jugendleiterschein an. Zusätzlich qualifizierten sich zwölf Mitglieder als Fachhelfer für den Wasserrettungsdienst. Neuwahlen: Gewählt wurden: Vorsitzende Regina Gedemer, stellvertretender Vorsitzender Daniel Bergt (bisher Tobias Steinbach), Schatzmeisterin Cornelia Bergt (bisher Lena Mechler), Schriftführerin Sandra Dörr, Ausbildungsleiter Michael Klotzbücher, Einsatzleiter Nico Schmelcher und Denise Streckert, Jens Kuhn (Leiter Tauchen), Janina Schaborak (Leiter Sanitätswesen), Robin Schmelcher (Leiter Boot), Meike Link (Leiterin Jugendeinsatzteam), die Beisitzer Tobias Steinbach und Lena Mechler sowie die Kassenprüfer Christa Streckert und Nicole Reinhard. Die Jugendleiterinnen Lea Willer, Sina Reinhard und Sarah Dörr wurden bereits im Vorfeld bei der Jahreshauptversammlung der DLRG-Jugend gewählt und bestätigt. Verabschiedet wurde mit herzlichem Dank Norbert Streckert, der seit 1981 in verschiedenen Positionen (unter anderem stellvertretender Vorsitzender und Einsatzleiter) großartige Verdienste auf breiter Flur geleistet hatte. ad

„Auch die neuen Aqua-Power- und Aqua-Cycling-Kurse sind gut besucht“, freute sich Gedemer. Ebenso erfreulich mutet der Förderbescheid zum Neubau der Rettungswache an – hier spricht man von über 600 000 Euro.

Erhalt des Familienbads Thema

Auch der Erhalt des Familienbads war ein großes Thema: An 38 Sonntagen wurden 156 Bademeisterstunden übernommen. Zugleich erinnerte die Vorsitzende an zahlreiche Neuqualifizierungen (siehe Infobox) und die Papiersammlungen der AWN, an denen man im Wechsel mit dem DRK-Ortsverein 2022 sechs Aktionen durchführte.

Der Bericht des Technischen Leiters Michael Klotzbücher erinnerte an 28 Ausbilder, 38 Übungsabenden mit durchschnittlich 100 Teilnehmern sowie die beachtliche Zahl abgelegter Schwimmprüfungen: 2022 wurden 26 Seepferdchen, 13 Schwimmabzeichen in Bronze und vier in Gold, drei Junior-Retter und drei Rettungsschwimmabzeichen in Silber. Verlängert wurden neun Rettungsschwimmabzeichen in Silber und drei in Gold.

Erfolgreich verliefen neben den Vereinsmeisterschaften mit 39 Teilnehmern die Bezirksmeisterschaften in Neudenau: Drei von vier Teilnehmerteams errangen das Siegertreppchen – zwei auf dem ersten Platz.

Zufrieden war auch Technische Leiterin Sanitätswesen, Janina Schaborak, die über einen Erste-Hilfe-Kurs, ein Erste-Hilfe-Training und 14 einsatzfähige Sanitäter informierte.

Von einem „spannenden und interessanten Jahr“ sprach Einsatzleiter Nico Schmelcher. Er beleuchtete Einsätze und Dienstabende sowie die praktischen Übungen, das zur Tauch- und Bootsausbildung genutzte Wachlager in Weinheim und das Fackelschwimmen in Freudenberg. „Die praktischen Übungen decken das ganze Aufgabenspektrum der DLRG ab“, hob er hervor.

Für die Jugend sprachen Lea Willer und Sina Reinhard das Schlafanzugschwimmen, die Halloween-Aktion, den Ausflug in den Playmobil-Park, die Osteraktion, sowie Weihnachtsbasteln und Nikolausbesuch an.

Abschließend erinnerte Schriftführerin Sandra Dörr an fünf Vorstandssitzungen und die laufenden Planungen für das große Jubiläumsfest. Unisono würdigten alle das respektvolle Miteinander in Vorstand und Verein, das stets zu guten Lösungen beitrage; Dank galt auch der Gemeinde, dem DLRG-Bezirk Frankenland sowie DRK-Ortsverein und Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit.

Über Finanzlage und Mitgliederentwicklung – derzeit zählt die Ortsgruppe 540 Mitglieder – informierte Cornelia Bergt; die Kassenprüfer Christa Streckert und Nicole Reinhard bescheinigten einwandfreie Buchführung.

Die Entlastung verband Bürgermeister Christian Hauk mit einem Grußwort, in dem er die rührigen Aktivitäten der DLRG als „Mehrwert für die Bevölkerung“ würdigte. „Ohne das Engagement könnte man das Familienbad nicht wie gewohnt aufrecht erhalten,“, gab Hauk zu bedenken.

Grußworte

Weitere Grußworte kamen von Oliver Güßgen (DLRG-Bezirk Frankenland), Helmut Häfner (DRK) und Marius Braun (Freiwillige Feuerwehr) sowie Dieter Link (Verein „ProBad“). Sie lobten die hervorragende Vereinsarbeit und das gute Miteinander der Rettungsorganisationen wie auch die fortwährende Unterstützung des Familienbads.

Reine Formsache waren zum Ende hin eine Satzungsänderung sowie die Anpassung der Beiträge zum 1. Januar 2024.

Zügig verliefen trotz einiger Personalwechsel die Neuwahlen (siehe Infobox); erfreut nahmen Vorsitzende Regina Gedemer und Oliver Güßgen als Vertreter des DLRG-Bezirks Frankenland die stattliche Riege der Ehrungen (siehe Infobox) vor. ad