DLRG funkt digital

Odenwald-Tauber/Höpfingen. Nachdem alle Einsatzfahrzeuge der DLRG in beiden Landkreisen seit geraumer Zeit mit digitalem Fahrzeugfunk- und Handfunkgeräten ausgerüstet sind, ist auch die Ausbildung zum „Sprechfunker digital“ obligatorisch. Deshalb war es erforderlich auch die altgedienten Sprechfunker der DLRG mit einer Online-Upgrade-Schulung auf die neue Technologie vorzubereiten.

Coronabedingt wurde aktuell der erste Grundkurs als hybrider Kurs für den BOS Sprechfunker Digital im Bezirk Frankenland durchgeführt. An zwei Abenden am Computer wurden die Bestimmungen gelehrt und die Grundzüge des Digitalfunks erläutert.

Der Praxisteil fand in Präsenz statt. Am Morgen wurden die wichtigsten Theorieteil im Präsenz Block wiederholt und anschließend die gelehrte Sachkunde in einem Test abgefragt. Anschließend ging es zu den Sprechübungen auf das Höpfinger Schulsportgelände: Anruf, Anrufantwort, Warten und Berichtigen waren die einzelnen Übungsthemen.

Weiterhin geprüft wurde die Benutzung von Status- und Lagemeldungen in der Praxis zur Anwendung und in praktischen Beispielen; Rufgruppenwechsel, Repeater und Gateway zu schalten gehörten zu den Standards des Digitalfunkteils.

Alle Teilnehmer schlossen den Lehrgang erfolgreich ab und traten am Nachmittag ihre Heimreise nach Königshofen, Freudenberg, Adelsheim und Offenburg an. ad