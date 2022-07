Über 300 Kinder zeigten ihr Können

Hardheim. Nach drei Jahren Coronapause fand am vergangenen Samstag auf dem Sportgelände des TV Hardheims und in der Sporthalle des Walter-Hohmann-Schulzentrums wieder ein Kinderturnfest statt. Über 300 Kinder zeigten bei verschiedenen Disziplinen und Übungen ihr Können und überzeugten die Kampfrichter mit ihren sportlichen Leistungen. In diesem Jahr nahmen elf Vereine am Kinderturnfest teil, welches der TV Hardheim und der Main-Neckar-Turngau ausrichteten. Die Organisation lag in den Händen der Main-Neckar-Turnerjugend (MNTJ) unter der Leitung von Christine Söhner und Kristina Greco.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch Kristina Greco begannen die Wettkämpfe, die entweder als ein Gerätevierkampf, ein Gymnastikwettkampf, ein Leichtathletikwettkampf oder ein gemischter Vierkampf durchgeführt wurden. Bei dem gemischten Wettkampf absolvierten die Kinder zwei leichtathletische Disziplinen auf dem Sportplatz und die zwei turnerischen Disziplinen in der Sporthalle. Der Gerätevierkampf sowie auch der Gymnastikwettkampf fanden komplett in der Sporthalle statt. Der Leichtathletikwettkampf und das Nachmittagsprogramm wurden auf dem Sportplatz ausgetragen.

Nachdem es sich am Vormittag ausschließlich um Einzelwettkämpfe handelte, stellten die Kinder beim Nachmittagsprogramm ihre Kreativität, Schnelligkeit und ihren Zusammenhalt als Team unter Beweis. Entweder nahm man an einem SGW-Light-Wettkampf oder einer Hindernisstaffel teil. Bei einem SGW-Wettkampf mussten die Teilnehmer drei Disziplinen auswählen. Bei der Siegerehrung bedankte sich Christine Söhner bei allen Teilnemern und beim TV Hardheim für die Ausrichtung.

Mehr zum Thema Turngau Hohenlohe Medaillen und Urkunden als Belohnung für die Besten Mehr erfahren Legendenspiel Legendenspiel in Buchen: Team Odenwald setzt sich durch Mehr erfahren

Das sind die Ergebnisse der Wettkämpfe:

Geräteturnen, gemischte Wettkämpfe und Leichtathletik

WK 04: 1. Louvre Wiesmann (TV Königshofen).

WK 06: 1. Jonas Günther (TV Walldürn).

WK 07: 1. Alessandro Hahn (TV Mosbach), 2. Nemoel Schlayer (TV Mosbach).

WK 10: 1. Kevin Mastel (TV Königshofen).

WK 13: 1. Mattis Riehl (SV Rippberg), 2. Neo Köstner (FC Grünsfeld).

WK 14: 1. Kilian Schäffner (TV Königshofen).

WK 15: 1. Jakob Herold (TSV Tauberbischofsheim).

WK 16: 1. Maximilian Häußner (TV Königshofen), 2. Elias Rachel (TV Königshofen).

WK 19: 1. Ilsander Hahn (TV Mosbach).

WK 21: 1. Jette Frankenberger (TSG Reisenbach/ Mudau), 2. Lisa Diemer (SV Neunkirchen), 3. Amy Krämer (SV Rippberg).

WK 22: 1. Lena Günther (TV Walldürn), 2. Kira Hasenstab (TV Walldürn).

WK 23: 1. Karina Mastel (TV Königshofen).

WK 25: 1. Lena-Sophie Mosch (SV Rippberg), 2. Leonie Böhle (TSG Reisenbach/Mudau), 3. Sally Köstner (FC Grünsfeld).

WK 26: 1. Maila Fiederling (TSV Tauberbischofsheim), 2. Aimee Lynn Schäfer (Spvgg. Neckarelz), 3. Maxine Berberich (Spvgg. Neckarelz).

WK 28: 1. Nele Stumpf (TV Königshofen), 2. Janina Gundelsweiler (TV Königshofen), 3. Cindy Kaiser (TV Königshofen).

WK 29: 1. Mia Riehl (SV Rippberg), 2. Lilli Schmiech (SV Rippberg),3. Hannah Klemmer (SV Rippberg).

WK 30: 1. Emma Graf (Spvgg. Neckarelz), 2. Hannah Boch (Spvgg. Neckarelz), 3. Kim Müller (TSV Tauberbischofsheim).

WK 31: 1. Finja Späth (TSG Reisenbach/Mudau), 2. Nina Freitag (TV Königshofen), 2. Ellen Rotter (TV Königshofen).

WK 33: 1. Lene Henrich (SV Rippberg), 2. Greta Fleischer (TSV Tauberbischofsheim), 3. Luana Isljami (SV Rippberg).

WK 34: 1. Maya Groß (Spvgg. Neckarelz), 2. Zoe Hörner (TSV Tauberbischofsheim), 3. Julia Lachai (Spvgg. Neckarelz).

WK 35: 1. Amira Blankenburg (TSV Tauberbischofsheim), 2. Sophia Carella (TSV Tauberbischofsheim), 3. Charlotte Dietz (TSV Tauberbischofsheim).

WK 37: 1. Mathilda Endres (TSV Tauberbischofsheim), 2. Minou Köpfle (SV Rippberg), 3. Paula Huber (Spvgg. Neckarelz).

WK 38: 1. Emma Unzeitig (Spvgg. Neckarelz), 2. Liselotte Link (TSV Tauberbischofsheim), 3. Elisa Feichtinger (SV Königheim).

WK 39: 1. Luise Lotter (TSV Tauberbischofsheim), 2. Maja Knörzer (TSV Tauberbischofsheim), 3. Lea Ratke (TSV Tauberbischofsheim).

Gymnastik

WK 42: 1. Sofie Siegmann (TV Mosbach), 2. Ida Knoll (TV Mosbach), 3. Salome Flicker (TV Mosbach).

WK 43: 1. Adele Lange (TSV Tauberbischofsheim), 2. Marie Horn (TSV Tauberbischofsheim).

WK 44: 1. Sophia Haas (TV Mosbach), 2. Emelie Westenhöfer (TV Mosbach), 3. Sophia Ungerer (TV Mosbach).

WK 45: 1. Nina Denninghoff (TSV Tauberbischofsheim), 2. Milana Lange TSV Tauberbischofsheim).

WK 46: 1. Lenia Schick (TV Mosbach), 2. Lina Gavran (TV Mosbach).

WK 48: 1. Hannah Epp (TV Mosbach), 2. Johanna Haas (TV Mosbach), 3. Anna Gravani (TV Mosbach).

SGW-Light-Wettkampf

WK 50: 1. TV Königshofen (SGW Gruppe), 2. TV Hardheim (Zumba Kids).

WK 51: 1. TV Königshofen (Powerkids).

Hindernisstaffel

WK 60: 1. TV Walldürn (Löwen), 2. TV Königshofen (Speedies), 3. SV Rippberg (Die Mannschaft).

WK 61: 1. SV Rippberg (4 Freunde), 2. FC Grünsfeld (Selbstläufer), 2. TV Walldürn (Mäuse)

WK 62: 1. FC Grünsfeld (Roadrunners), 1. SV Rippberg (Die Turnzwerge), 3. TSV Tauberbischofsheim (Turnzwerge 1).