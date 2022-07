Impulskonzert in der Erftalhalle

Hardheim. Nachdem es im vergangenen Herbst nicht möglich war, wird es jetzt wieder ein Impulskonzert für Menschen am Übergang in eine neue Lebensphase geben. Der Arbeitskreis Jubiläen der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland hat erneut das bekannte und beliebte Künstlerduo Ann-Kathrin Schneider und Edi Farrenkopf eingeladen. Unter dem Motto „unterwegs in eine neue Lebensphase“ gestalten die Beiden am Freitag, 22. Juli um 19 Uhr in der Erftalhalle einen abwechslungsreichen Abend für Menschen, die sich am Übergang in einen neuen Lebensabschnitt befinden. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Karten gibt es seit dem 1. Juli. Diese können im katholischen Pfarramt Hardheim sowie bei Firma Maring und Firma Schaborak in Höpfingen erworben werden. Wer beisammensitzen möchte, kann dies beim Kauf der Karte vermerken lassen.

Für diesen Abend haben Ann-Kathrin Schneider und Edi Farrenkopf einen Rucksack voller Texte, Geschichten, Gedichten, philosophischen Gedanken und einer fein abgestimmten Liedauswahl gepackt. Die Theaterpädagogin, Kabarettistin, Rezitatorin und Sängerin Ann-Kathrin Schneider wird von Edi Farrenkopf am Piano und auf dem Akkordeon begleitet. Gemeinsam wollen sie die Zuhörer mit ihrer Reiselust anstecken und mitnehmen in all die Gedanken, die sich um Sehnsucht nach dem was kommt, um Abschied und Aufbruch und dem Erinnern ranken.

Besonderes Geschenk

Dem „Arbeitskreis Jubiläen“ ist es ein großes Anliegen, immer wieder neu einen ansprechenden Rahmen für dieses besondere Geschenk der Kirchengemeinde zu bieten, denn nicht alle Besucher werden ihren Eintritt bezahlen. Die letzten beiden Jahrgänge aus den Reihen der Gemeindemitglieder der katholischen Kirchengemeinde, die bis Ende des Jahres 2022 das 65. Lebensjahr erreicht haben, wurden im Vorfeld eingeladen und hatten das Vorrecht, sich schon vor dem Vorverkauf einen Sitzplatz zu sichern.

Wie kam es zu dieser Idee? Als sich der Pfarrgemeinderat im Jahr 2015 neu formierte, ordneten sich die Mitglieder nach den gremienbildenden Sitzungen verschiedenen Arbeitskreisen zu. So entstand der „AK Jubiläen“ mit Sieglinde Böhrer, Anke Hartmann, Helmut Hornbach, Mirjam Kraus, Monika Ott, Simone Schmidt und Claudia Beger, dessen Aufgabe es war, die unterschiedlichen Traditionen zusammenzuführen.

Man stellte fest, dass es in der einen Gemeinde schon zum 60. Geburtstag einen Besuch mit einem kleinen Geburtstagspräsent gab, in anderen erst ab dem 70. Geburtstag gratuliert wurde. Hinzu kam, dass sich vielerorts immer weniger Menschen finden, die diese Aufgabe übernehmen können und wollen. Gemeinsam entwickelte man die Idee, statt Pralinen oder Wein einen gehaltvollen Abend zu schenken, der die Möglichkeit bietet, zusammenzukommen, gute Texte zu hören, sich in den humorig, karikierenden Kurzgeschichten wiederzuerkennen, zu schmunzeln und von ganzem Herzen zu lachen. Nachdem in den vergangenen Jahren Stefan Müller-Ruppert diesem Abend seine Gestalt gab, wurde nun schon zum zweiten Mal mit Ann-Kathrin Schneider und Edi Farrenkopf Künstler gewonnen. Mit im Boot ist auch der Verein „Dienst am Nächsten“, der gemeinsam mit anderen Gruppen und Kreisen der Kirchengemeinden die Möglichkeit haben soll, über sich zu informieren.

Das bereits zugestellte Einladungsschreiben an die Geburtstagskinder eröffnet neben der Freikarte die Möglichkeit, eine Karte für eine Begleitung zu erwerben und einen Platz an der Seite reserviert zu bekommen.