Hardheimer bewunderten schöne Weihnachtskrippen

Hardheim. Die Kolpingfamilie Hardheim bot wieder eine Weihnachtskrippenerkundungstour an. Nach den Krippen des oberen Erfatals im Jahr 2021 standen diesmal besondere Krippen in der hiesigen Gegend im Mittelpunkt.

Die erste Station bildete die barocke Weihnachtskrippe im Erftaldom in Hardheim, wo Torsten Englert über 20 Interessierte begrüßen konnte. Wie er erklärte, hatte der damalige Pfarrer Schäfer 1972 die alten Krippenfiguren im Speicher des Pfarrhauses gefunden. Weiter gab Englert Erläuterungen zu noch vorhandenen Vorgängerfiguren aus Gips und den in den 1960er Jahren angeschafften Krippenfiguren.

Im Altarraum aufgebaut

Einer der Höhepunkte der Krippenrundfahrt der Kolpingfamilie Hardheim mit umfangreichen Erläuterungen durch Torsten Englert war die Szenen- und Landschaftskrippe in Neunkirchen. © Stefan Englert

Danach wurde die Krippe in Schweinberg besichtigt, welche in der Amtszeit von Pfarrer Bschirrer angeschafft wurde und seit Jahren im Altarraum aufgebaut wird. Englert gab einen Rückblick auf die Geschichte der Weihnachtskrippen und die ersten Anfänge in den Frauenklöstern.

Ein wahres Kleinod ist die Krippe in Steinfurt, welche sogar aus Betlehem stammt und von Pfarrer Schäfer im Jahr 1984 erworben wurde. Hier erläuterte Englert die mystische Bedeutung der einzelnen Krippenfiguren und die Bedeutung der Farben der Kleider.

Höhepunkte erkundet

Einer der Höhepunkte der Erkundungstour war die Szenenkrippe in Neunkirchen, wo eine ganze Krippenlandschaft um den Marienaltar aufgebaut. Gekauft hat die Krippe 1871 der damalige Bürgermeister Andreas Weimer für 280 Gulden von der Münchner Familie Diemer. Begeistert waren die Teilnehmenden von der Größe und Detailtreue der einzelnen Figuren sowie von den verschiedenen dargestellten Szenen, wie der Hochzeit zu Kana, die Geburtsszene im Stall von Betlehem und die Huldigung der Weisen aus dem Morgenland mit ihrem prächtigen Gefolge.

Auch hier gab es wieder reichhaltige Hintergrundinformationen und geschichtliche Details zur Entwicklung von den ersten Krippendarstellungen im sechsten Jahrhundert über die ersten Kastenkrippen bis hin zu ganzen Krippenlandschaften und Szenenkrippen wie in Neunkirchen. Das Ende der Krippentour bildete die Weihnachtskrippe in der Kapelle San Salvator im Kloster Bronnbach, welche nach Überzeugung des ehemaligen Rektors der Bronnbacher Klosterkirche, Pater Joachim Rzesnitzek, die schönste Weihnachtskrippe ist. Die Tour klang in der Orangerie des Klosters gemütlich aus. En