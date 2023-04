Hardheim. Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat nach einer jahrelangen Hängepartie im Dezember 2022 den Bau von fünf Windrädern im Windpark "Kornberg/Dreimärker" genehmigt. Doch fünf Anlagen wird der Projektier nicht bauen. Wie Harald Endreß, Geschäftsführer der Zeag, in der Gemeinderatssitzung in Hardheim am Montag mitteilte, wird das Windrad "Hardheim 1" wegfallen. Man könne nicht mehr alle fünf Anlagen wirtschaftlich realisieren.

