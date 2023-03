Es ist ein Tag, der in die Geschichte Hardheims eingehen wird: Per Knopfdruck nahm Bürgermeister Stefan Grimm das neue, zweite Klärbecken in der Verbandskläranlage in Betrieb. Der erste Bauabschnitt des Millionenprojekts ist damit abgeschlossen.

Etwa 8,3 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Entsprechend groß war die Freude bei den Verantwortlichen. „Unter den Rahmenbedingungen sind

...