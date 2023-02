Grünes Licht für Erdarbeiten

Hardheim. Lange Zeit hatte sich nichts getan auf dem ehemaligen Eirich-Gelände in der Würzburger Straße, wo in naher Zukunft eine neue Aldi-Filiale entstehen soll. Doch damit soll nun Schluss sein. Der Technische Ausschuss der Gemeinde Hardheim billigte in seiner Sitzung am Montag im Walter-Hohmann-Schulzentrum die notwendigen Erdarbeiten. „Es handelt sich hierbei um eine Teilbaufreigabe“, informierte der stellvertretende Bauamtsleiter Bernhard Popp. Es falle etwa 2400 Kubikmeter Bodenaushubmaterial an. Rund 400 Kubikmeter davon verbleiben auf dem Grundstück, der Rest wird abtransportiert. Grünes Licht gab es außerdem für die Zwischenlagerung von Aushubmaterial auf diesem Grundstück. Die Arbeiten sollen zeitnah beginnen. Wie Bauamtsleiter Daniel Emmenecker informierte, soll in den nächsten Tagen die Bauschilder aufgestellt werden. Darauf soll zu sehen sein, wie das Projekt nach der Fertigstellung aussehen wird. mg

