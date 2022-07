Eine tolle Sinneserfahrung für die Mädchen und Jungen

Bretzingen. Ein neues Hochbeet hat der Bretzinger Kindergarten St. Sebastian und Vitus: Nachdem es beim letzten Elternabend der Wunsch einiger Eltern gewesen war, wurde es nun bei einem Arbeitseinsatz realisiert.

Die große Bereitschaft, dieses Projekt zu unterstützen zeigte sich darin, dass bereits am Elternabend einige Eltern beschlossen, die Patenschaft des Projekts zu übernehmen: Katharina Reichert, Diana Kindt und Christina Reichert, erklärten sich auch dazu bereit, in den Ferien nach den Pflanzen zu schauen und sie in dieser Zeit regelmäßig zu gießen.

Zum Aufbau des Hochbeetes fanden sie auch gleich einige Väter, die sie tatkräftig unterstützen. Ein Hochbeet ist eine gute Möglichkeit für Kinder, mehr über den Umgang mit der Natur und Umwelt zu erfahren.

Es verdeutlicht ihnen, dass Kohlrabi, Paprika und weitere Gewächse nicht im Supermarkt wachsen, sondern dass es viel Arbeit, Geduld und Pflege braucht, bis man sie essen und ernten kann.

Verantwortung übernehmen

Es ist eine tolle Sinneserfahrung für Kinder: Sie müssen Verantwortung übernehmen, da Pflanzen ganz besondere Bedürfnisse haben wie ihren individuellen Wasserbedarf. Ziel der Aktion ist es auch, die Ernährungskompetenz bereits im Vorschulalter zu stärken.

Eine frisch gepflückte Erdbeere aus dem eigenen Garten ist eine Erinnerung aus der Kindheit, die mit allen Sinnen erlebt worden ist und bleibt. „Willst Du ein Leben lang glücklich bleiben, dann leg einen Garten an“, so heißt es.

Im Bretzinger Kindergarten sind die Kinder jedenfalls glücklich über ihren eigenen kleinen Garten, den sie mit viel Engagement und Liebe hegen und pflegen.

Kindergartenleiterin Tina Brosch bedankte sich für die Unterstützung der Eltern, ohne die dieses Projekt nicht zustande gekommen wäre. ad