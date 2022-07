Dreimal Gold und einmal Bronze gewonnen

Hardheim/Höpfingen. Jüngst fand in Ditzingen der 33. Young Masters Degen-Cup statt. Gleich fünf Nachwuchsfechter des FC Hardheim-Höpfingen waren in verschiedenen Altersklassen am Start.

Svenja Heinrich war in ihrer U15 stark dabei, kämpfte sich durch alle ihre Gefechte und stand am Ende im Finale,welches sie souverän für sich entschied.

Auf dem Bild (hinten von links): Svenja Heinrich, Trainer Hubert Heinrichs,Chiara Thoma. Vorne von links: Enrico Ernst, Louis Jacob, Lucas Jacob. © FC

Auch Enrico Ernst U9, der jüngste Fechter des Clubs, focht sich klasse bis ganz nach oben aufs Podest. Louis Jacob U13 und sein Bruder Lucas Jacob U11 zeigten ebenfalls starke Leistung und konnten erst kurz vorm Finale von der starken Konkurrenz ausgebremst werden. Beide holten somit die Bronzemedaille. Als letzte Altersklasse war die U17 mit Chiara Thoma an der Reihe. Auch sie focht sich gekonnt durch einige Gefechte, konnte am Ende aber keinen Podestplatz erreichen. Sie landete auf dem starken achten Platz.

Erneut ganz oben

Svenja Heinrich startete ebenfalls noch einmal in der höheren Altersklasse U17 und ließ auch hier ihre Gegnerinnen hinter sich. Sie schaffte es erneut ganz oben aufs Sieger-Treppchen.

Somit holte sich der FC Hardheim-Höpfingen dreimal Gold und zweimal Bronze. Das war eine starke Leistung. fc