Die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt ist groß

Höpfingen. Nach zweijähriger „Zwangspause“ ist die Vorfreude auf den 23. Höpfemer Weihnachtsmarkt am Samstag, 26. November riesengroß. Obwohl der Skibazar entfällt, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf Altbewährtes und Neues in und an der Großen Sporthalle insbesondere dank der Höpfinger Vereine und Organisationen freuen.

So warten zahlreiche Essens-und Getränkestände, das Kinderkarussell, die Cafeteria im Foyer der Sporthalle sowie im vorderen Bereich des kleinen Sporthallenteils und die Kunstausstellung. Auch wird ein Film der denkwürdigen Modenschau anlässlich des Weihnachtsmarktes 2015 gezeigt.

Ab 13 Uhr geht es los

Die Kinder dürfen gespannt auf den Nikolaus sein: Um 15 Uhr wird er bei adventlichem Ambiente „Halt“ machen. Für musikalische Umrahmung mit weihnachtlichen Melodien sorgen die Höpfinger Jugendkapelle und der Gesangverein. Bereits um 13 Uhr wird der Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnen. Am vergangenen Samstag stellte der Förderverein „Große Sporthalle“ im Beisein von Bürgermeister Christian Hauk letzte Weichen für das Weihnachtsfest. ad