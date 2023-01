Bürgermeister Stefan Grimm verlieh in der Erftalhalle Eva-Burgunde Wildner und Gerald Farrenkopf die Bürgermedaille in Bronze für ihr vielfältiges Engagement. Josef Ruppert erhielt diese Ehrung in Silber.

Gerald Farrenkopf: Als „stolzen und waschechten Bretzemer“ bezeichnete der Bürgermeister Gerald Farrenkopf. Der 58-Jährige war jahrzehntelang aktiver Fußballer beim SV Bretzingen und

...