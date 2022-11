Vorfreude aufs Fest ist in Grünsfeld groß

Grünsfeld. Die Vorfreude auf Weihnachten ist groß. Darauf zu warten, ist nicht einfach. Der Adventsmarkt stimmte ein auf das Fest und verkürzte ein bisschen die Wartezeit. Nach zweijähriger Zwangspause fand die Traditionsveranstaltung wieder rund um das historische Zehntgebäude statt.

Vor der Kulisse des historischen Zehntgebäudes boten rund 20 Vereine, Organisationen und Privatpersonen die verschiedensten kulinarischen Köstlichkeiten, Adventsdekorationen und weihnachtliches Kunsthandwerk.

Kuschelige Enge herrschte an den Ständen. Zeitweise gab es kein Durchkommen mehr. Das Angebot war reichlich und vielfältig. An den Ständen fanden sich Basteleien, Handarbeiten, kulinarische Leckerbissen sowie heiße und kalte Getränke, Waffeln und andere Leckereien. Der Lichterglanz der neu installierten Beleuchtung und duftende Köstlichkeiten machten den Adventsmarkt so zu einem Fest für die Sinne.

Das Rahmenprogramm war eine zusätzliche Bereicherung. Ein Bläserensemble der Musikkapelle und der katholische Kirchenchor mit seiner Dirigentin Andrea Müller-Köhler stimmten zur Eröffnung adventliche Lieder an.

„Zwei Jahre haben wir auf den Adventsmarkt verzichten müssen“, erklärte Bürgermeister Joachim Markert. Das Warten habe sich seiner Meinung nach gelohnt. „Es gibt kaum etwas Schöneres, als mit Familie und Freunden über den Adventsmarkt zu schlendern, sich von süßen Gerüchen und weihnachtlichen Klängen auf das Fest der Feste einstimmen zu lassen.“

Zäsur und Neubeginn zugleich

Die 36. Auflage nach zweijähriger Zwangspause war zugleich Zäsur und Neubeginn.

Der Naturschutzverein, auf dessen Initiative der Adventsmarkt 1983 ins Leben gerufen wurde, war nur noch mit einem reduzierten Angebot vertreten und hat angekündigt, künftig nicht mehr mitzumachen. Der Aufwand, Gestecke und Kränze über Wochen und Monate im Voraus zu fertigen, ist zu groß.

Aus gesundheitlichen Gründen haben jetzt auch Karin und Wolfgang Sommer von der Tansaniahilfe nicht mehr mitgemacht. Ihr Stand war über viele Jahre ein fester Anlaufpunkt des Adventsmarktes. Umso erfreulicher, dass einige Privatpersonen neu hinzugekommen sind. Mit weihnachtlichen Weisen gab die Jugendkapelle unter der Leitung von Daniela Stoy eine Vorahnung vom kommenden Christfest.

Auch der Nikolaus machte Station am Grünsfelder Adventsmarkt und bescherte die kleinen Besucherinnen und Besucher. Da leuchteten in Grünsfeld nicht nur die Kinderaugen. feu