Im Advent wöchentlich ein „MaMi“

Markelsheim. Die klassischen Weihnachtsmärkte gibt es auch dieses Jahr wieder landauf, landab an den Wochenenden im Lieblichen Taubertal. Einen anderen Weg geht der Tourismusverein Markelsheim (TVM) in diesem Jahr – mit vier Veranstaltungen jeweils mittwochs nach den Adventssonntagen.

Im Weinort Markelsheim hat sich dieses Jahr ein neues Veranstaltungsformat etabliert, das die Wochenmitte aufwertet: Der Markelsheimer Mittwoch, kurz „MAMI“.

Das Konzept des Tourismusvereins soll nicht zuletzt den Markelsheimer Vereinen die Möglichkeit bieten, mit solchen After Work-Terminen ihre corona-gebeutelten Vereinskassen wieder etwas aufzufüllen. Darüber hinaus setzen sich weitere örtliche Leistungsträger und Privatpersonen für diese neue Event-Reihe ein.

„Der Markelsheimer Mittwoch hat seit Beginn der Veranstaltungsreihe im Mai richtig gut eingeschlagen“, resümiert Thomas Weller, Vorsitzender des Tourismusvereins.

„Alle bisherigen sechs MAMIs waren bestens besucht. Wir sind allen Veranstaltern dankbar, dass sie sich unseres Event-Konzepts annehmen. Neben den Gästen des Erholungsortes freuen sich auch die Markelsheimer Einwohner über die gebotene Abwechslung und kommen stets gerne und in großer Zahl.“

Aufbauend auf den bisherigen Erfolg soll die Reihe im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Erste Vereine haben sich bereits für Termine in 2023 angemeldet. Der Tourismusverein bietet allen, die einen „MAMI“ durchführen wollen, seine Unterstützung an.

Den traditionellen Markelsheimer Weihnachtsmarkt im Fronhof wird es heuer nicht geben. Stattdessen finden vier „MAMI“ im Advent statt. Den Ersten richtet der Tourismusverein Markelsheim am 30. November ab 17 Uhr im Hof des Weinguts Braun aus.

Im weihnachtlichen Ambiente gibt es hier einen kleinen Markt mit Blumen, Kränzen und Weihnachtsdekoration, Kinderperlenketten, Strickereien und Mühlenprodukten sowie Ständen mit Glühwein, gebrannten Mandeln, Waffeln, Honig, Bratwurst und Flammkuchen. Zudem gibt es weihnachtliche Live-Musik.

„Bei uns geht’s um die Wurst“, lautet das Motto des zweiten Advents-MAMI am 7. Dezember, der After-Work-Party ab 17.30 Uhr auf dem Gelände der BAGeno Markelsheim.

Umrahmt von Christbäumen werden verschiedene Bratwurst-Spezialitäten von Bison, Wagyu-, und Angusrind, Haus- und Wildschwein sowie Pute angeboten, dazu Weihnachtsbier vom Fass und Markelsheimer Glühwein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Bigband „Los Cravallos“.

Das dritte Advent-Event veranstaltet der Tourismusverein am 14. Dezember mit einem kleinen Adventsmarkt im Hof Etzl (Kitzlesweg 6). Am 21. Dezember folgt ein weiterer Adventsmarkt, veranstaltet vom Gesangverein Liederkranz im Hof Model in Markelsheim.

Und damit nicht genug: Zwischen den Jahren gibt es noch einen fünften weihnachtlichen „MAMI“, veranstaltet vom Mitglied des Tourismusvereins, dem Weinlaubenrestaurant Schurk. Insgesamt wird Markelsheim dann bereits auf elf MAMI im Jahr 2022 zurückblicken können. tvm