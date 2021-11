Maximilian Michael Andriessens ist Landessieger

Der Zweiradmechaniker Maximilian Michael Andriessens aus Großrinderfeld wurde in der Fachrichtung Fahrradtechnik beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2021 erster Landessieger.

Main-Tauber-Kreis. Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW) messen sich die besten jungen Handwerksgesellen in ganz Deutschland. Nachdem in der ersten Stufe des Wettbewerbs die Kammersieger gekürt sind, werden in der zweiten Stufe die besten Junghandwerker in den Bundesländern bestimmt. Abhängig vom Beruf absolvieren die Teilnehmer dabei eine Arbeitsprobe, lassen ihr Gesellenstück neu bewerten oder qualifizieren sich mit dem besten Ergebnis der Abschluss- oder Gesellenprüfung im Land.

Arbeitsproben im BTZ

In diesem Jahr konnten Arbeitsproben des Wettkampfs auf Landesebene auch wieder im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer (BTZ) in Heilbronn ausgetragen werden. Im Beruf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mussten die acht Teilnehmer aus den Handwerkskammerbezirken Ulm, Konstanz, Freiburg, Reutlingen, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und Heilbronn-Franken innerhalb von acht Stunden eine sogenannte Quadratmeter-Installationsplatte anfertigen, bei der eine Heizungs- und eine Wasserinstallation auf eine Holzplatte montiert wird. Dazu mussten sie nach Vorgabe die Leitungen verlegen, hartlöten, kaltbiegen, es mussten Gewinde geschnitten und eine elektrische Installation angebracht werden

. Am Ende konnte sich Nico Hillebrand aus Schöntal den Heimsieg sichern. Er wurde von Gas- und Wasserinstallateurmeister Ralf Zürn aus Schöntal ausgebildet. Für den 20-Jährigen geht es am 19. November beim Bundeswettbewerb in Koblenz in die nächste Runde.

Insgesamt konnten sich acht junge Handwerker aus der Region Heilbronn-Franken im Leistungswettbewerb gegen ihre Mitbewerber im Land durchsetzen und sich den ersten Platz sichern. Raumausstatterin Laura Baier aus Ilsfeld und Schreiner Felix Wilhelm aus Mulfingen mussten ihr Können ebenfalls in einer Arbeitsprobe beweisen.

Die anderen ersten Landessieger qualifizierten sich mit dem besten Ergebnis ihrer Gesellen-oder Abschlussprüfung im Land für die nächste Runde im Wettbewerb. Fünf Teilnehmer aus der Region erreichten den zweiten Platz im Wettbewerb. Weitere drei Junghandwerker schafften es mit dem dritten Platz noch auf das Siegertreppchen. Außerdem erreichte Goldschmiedin Rebecca Nagel aus Vellberg im Sonderwettbewerb „Die Gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ den ersten Platz durch eine Neubewertung ihres Prüfungsstücks. Ihr Handwerk erlernte Sie in der Catena Schmuckgalerie in Schwäbisch Hall.

Die Sieger im Überblick:

Erste Landessieger: Zweiradmechatroniker Fachrichtung Fahrradtechnik: Maximilian Michael Andriessens (Großrinderfeld) Ausbildungsbetrieb: 2-Rad Esser (Tauberbischofsheim); Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Nico Hillebrand (Schöntal), Ausbildungsbetrieb: Gas- und Wasserinstallateurmeister Ralf Zürn (Schöntal); Bodenleger, Moritz Kircher Schwäbisch Hall wiedmann Zartmann (Offenau); Malerin und Lackiererin: Michelle Rybka (Leingarten), Ausbildungsbetrieb: Koos (Abstatt); Raumausstatterin, Fachrichtung Polstern: Laura Baier (Ilsfeld), Ausbildungsbetrieb: Baier Raumausstattung (Ilsfeld); Tischler/Schreiner: Felix Wilhelm (Mulfingen) Schreinerei Reuter (Dörzbach); Verfahrenstechnologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft, Fachrichtung Müllerei: Carina Grittner (Nordheim), Ausbildungsbetrieb: Friessinger Mühle (Bad Wimpfen); Zerspanungsmechaniker, Einsatzgebiet Fräsmaschinensysteme: Christoph Herre (Bönnigheim); , Ausbildungsbetrieb: Schunk (Lauffen am Neckar).

Zweite Landessieger: Zerspanungsmechaniker, Einsatzgebiet Drehmaschinensysteme: Alexander Fuhrmann (Wertheim), Ausbildungsbetrieb Wilhelm König Maschinenbau (Wertheim); Goldschmiedin Rebecca Nagel (Vellberg), Ausbildungsbetrieb: Catena Schmuckgalerie (Schwäbisch Hall); Klempner: Tobias Blumenstock (Creglingen), Ausbildungsbetrieb: Käpplinger (Schrozberg); Kosmetikerin: Rita Kalo (Heilbronn), Ausbildungsbetrieb: Beauty Lounge Rashiba (Heilbronn); Sattlerin, Fachrichtung Reitsportsattlerei: Jasmin Kölle (Süßen), Ausbildungsbetrieb: Sattlerei Würtz (Brackenheim);

