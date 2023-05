Unfallverursacher in Eppingen hat über 2,3 Promille

Eppingen. Über 2,3 Promille zeigte ein Alkoholtest im Rahmen einer Unfallaufnahme am Montagabend in Eppingen an. Zuvor war ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit von der Kreisstraße 2149 abgekommen.

Der Mann war gegen 20.30 Uhr von Mühlbach kommend in Richtung Ochsenburg unterwegs, als er in einer Linkskurve

zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch starkes Gegenlenken fuhr er dann seine B-Klasse gegen einen Berghang, links neben der Fahrbahn. Durch das Fahrmanöver des 29-Jährigen musste ein entgegenkommender 58-Jähriger seinen Audi stark abbremsen und dem Mercedes ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Bei dem Unfall entstand ein Flurschaden in Höhe von circa 400 Euro und zwei Leitpfosten wurden beschädigt. Der Mercedes war noch fahrbereit und konnte von Angehörigen des 29-Jährigen geborgen werden. Durch die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten wurde eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mercedes-Fahrers festgestellt, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 2,3 Promille zeigte, musste der Mann die Polizisten auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.