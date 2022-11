„Sternendetektive“ lösen nächsten Fall

Freudenberg. Fans der „Sternendetektive“ – und alle die es werden wollen, können sich auf eine zweite Staffel der Kinderdetektiv-Serie freuen. Auf das Publikum warten ein neues Team, spannende Fälle und mehr Action.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, ist die Serie kostenlos auf dem YouTube-Kanal „Die Sternendetektive“ zu sehen. Produziert wird sie im Rahmen der Medienbildungsarbeit des gemeinnützigen Freudenberger Vereins Junge Forscher Main-Tauber, der dabei von Filmprofis unterstützt wird. Kinder spielen nicht nur die Hauptrollen, sondern übernehmen auch Aufgaben in den Bereichen Kamera, Ton, Regie und Kulissengestaltung.

Die mitwirkenden Mädchen und Jungen kommen aus dem Main-Tauber-, dem Main-Spessart-Kreis und dem Landkreis Miltenberg. Unterstützt werden sie von zahlreichen erwachsenen Helferinnen und Helfern etwa in den Bereichen Kinderbetreuung, Kulissenbau und Essensversorgung.

„Die Zuschauer profitieren von einer spannenden Serie, die beteiligten Kinder sammeln viele neue Erfahrungen und lernen die Abläufe professionelle Filmproduktion kennen“, bringen die Verantwortlichen den Sinn und Zweck der Aktion auf den Punkt.

Die erste Folge der neuen Staffel trägt den Titel „Ein neues Team“ und erscheint am ersten Adventssonntag um 7 Uhr auf dem YouTube-Kanal „Die Sternendetektive“. Dann ist sie dauerhaft kostenlos abrufbar, betonen die Macher. Zuvor ist bereits der Trailer der neuen Staffel auf dem Kanal zu sehen.

Die Geschichte dreht sich um Freundschaft, Hilfsbereitschaft und den spannenden Weg zur neuen Detektivgruppe: Die Zwillinge Laurens und Arvid sind gerade bei ihrem Onkel Niklas eingezogen. Am Graf-Asmus-Gymnasium Freudenberg treffen die neuen Fünftklässler auf Yara und Kira. Gemeinsam nehmen sie nach einem Diebstahl die Ermittlungen auf. Auch Kiras kleine Schwester Mia will mithelfen. Kira findet sie zu jung, doch Mia hat hilfreiche Talente. Bei allem geht es um die Fragen: Wer stielt das Essen der Koch-AG und was haben Flynn und Cleo damit zu tun?

Bei den „Sternendetektiven“ werden auch ernstere Themen aufgegriffen, die zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen gehören. Gemeinsam setzen sich die Kinder für das Gute ein.

Finanziert wird die Staffel wieder per Crowdfunding. Der Dreh der ersten Folge wurde zudem durch ein Förderprogramm der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung unterstützt. Es wird im Rahmen des Aufholpakets vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Für weitere Folgen der zweiten Staffel sucht der Verein Erwachsene, die ehrenamtlich in einer oder mehrere Folgen eine Nebenrolle übernehmen wollen.

Interessenten können sich per E-Mail an birger-daniel.grein@junge-forscher-mt.de melden. Dabei sollen die Telefonnummer und eventuell vorhandene Schauspielerfahrung genannt werden.