Freudenberg: „Lucys“ Freigang nimmt glückliches Ende

„Zuhause ist es dann doch am allerschönsten“, wird sich Bennett-Känguru „Lucy“ gedacht haben, nachdem es ganze zwei Tage seine Freiheit in und um Freudenberg genießen durfte. Das einjährige Weibchen war am Samstagvormittag aus dem Rauch-Zoo in der Maintal-Kommune ausgebüxt. Am Montag um die Mittagszeit ist es wieder in sein Gehege zu seiner „Einheit“, fünf Tiere, zurückgekehrt – wohlbehalten

...