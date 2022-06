Firma Rauch hat neue Führung

Freudenberg. Die Veränderungen in der Geschäftsführung der Rauch-Gruppe, die Ende Mai bereits angekündigt worden sind (die FN berichteten), sind nun vollzogen.

Wie das Unternehmen nun mitgeteilt hat, übernimmt Rainer Hribar mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der Geschäftsführung (CEO) von Michael Stiehl. In dieser Funktion werde er sich um die Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Firmengruppe kümmern.

Michael Stiehl geht am Ende des laufenden Geschäftsjahres zum 30. Juni in den Ruhestand. Er bleibe der Gruppe als Gesellschafter jedoch verbunden, so die Verantwortlichen.

Andreas Bremmer übernimmt als Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb und Marketing (CCO). Johann Kellner ist als neuer Geschäftsführer im Spanplattenwerk zur Rauch-Gruppe hinzugekommen. Er folgt auf Dr. Ralf Moog, der aus seinem Amt ausgeschieden ist.

Daneben wird Klaus Dahlem ab dem 1. September die Geschäftsführung für den Bereich Operations (COO) übernehmen und damit die Geschäftsführung komplettieren. Dirk Streiber bleibt kaufmännischer Geschäftsführer (CFO) der Gruppe.