Brunnen Wessental bleibt Dauerthema

Freudenberg. Der Technische Ausschuss der Stadt Freudenberg tagte am Montag öffentlich im Sitzungssaal des Rathauses.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Blick auf den Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Beseitigung eines Wasserschadens in einem Wohnhaus in Freudenberg fragte Manfred Zipf nach, ob es mehrere Eigentümer gebe und ob diese informiert seien. Das Bauamt will darauf hinweisen, dass andere Eigentümer informiert werden, und prüfen, ob diese auch betroffen sind. Der Antragsteller legte ein Gutachten vor, der Schaden sei begrenzt.

Hartmut Beil war an einem in der Hauptstraße in Freudenberg aufgestellten Container die Aufschrift „bis 22. Januar“ aufgefallen. Wie es hieß, wurde die Genehmigung bis zum 1. März 2023 verlängert. Die Beschilderung wurde noch nicht aktualisiert.

Mehr zum Thema Ortschaftsratssitzung Höhefelder können Weichen für Nahwärme-Netz stellen Mehr erfahren

Klaus Weimer bedankte sich namens der Hundebesitzer für die Aufstellung zweier Hundetoiletten am Pfarrgraben.

Manfred Zipf meinte, die Seitenstraßen der Hauptstraße in Freudenberg seien schlecht ausgeleuchtet. Wie es hieß, kontrolliere die verantwortliche Betriebsführung der Stadtwerke Wertheim regelmäßig die Beleuchtung und tausche Teile gegebenenfalls aus.

Zipf sprach den Dauerbrenner „Brunnen Wessental“ an und fragte, ob dieser aufgegeben sei oder sich etwas tue, damit dort das Wasser wieder fließe. Bürgermeister Roger Henning verwies auf eine nochmalige punktuelle Aufgrabung, ein Kopfloch. Die Stadt müsse in Vorleistung gehen beim Nachweis der Vorarbeiten für die Breitbanderschließung.

Auf Nachfrage von Zipf zum geplanten Kiesabbau am Tremhof durch die Firma Weber (Bürgstadt) erklärte der Bürgermeister, das Projekt werde von dem Unternehmen vorangetrieben. Allerdings sei vor Ort von Maschinen noch nichts zu sehen. Beil machte auf abgesenkte Kanaldeckel in der Hauptstraße aufmerksam. Das soll Mitte März repariert werden. Momentan haben die Asphaltwerke geschlossen.

Dem vorliegenden Antrag zur Errichtung eines Wohnhauses auf einem Flurstück im Geltungsbereich des Straßen- und Baufluchtenplans „01 FB Stadt“ in Freudenberg erteilte das Gremium einhellig sein Einvernehmen. Ein Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses mit Einlie-gerwohnung in Freudenberg war zurückgezogen worden. hpw