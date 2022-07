Am 15. August ist seit alters her Maria Himmelfahrt. In Creglingen finden Gäste etwas ganz Besonderes: das Meisterwerk von Tilman Riemenschneider, den Marienaltar in der Herrgottskirche im beschaulichen Herrgottstal. Kunstliebhaber aus der ganzen Welt bestaunen jedes Jahr den bekannten Marienaltar. Im Zentrum des Meisterwerks zeigt der Künstler Tilman Riemenschneider die Himmelfahrt Mariens.

...