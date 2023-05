Knapp 600 Besucher kamen am Donnerstag in die Creglinger Mehrzweckhalle, um sich über das geplante Industriegebiet bei Frauental zu informieren. Es gab zahlreiche Wortmeldungen. Die letztlich entscheidende Frage aber blieb unbeantwortet: Welche Firma wird sich in Frauental ansiedeln?

© Arno Boas