Walter Noe ist seit 65 Jahren bei der Feuerwehr

Oberneudorf. Zur Jahreshauptversammlung für das Jahr 2021 trafen sich die Feuerwehrangehörigen im sommerlichen Ambiente vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Oberneudorf.

Kommandant Johannes Mackert berichtete über die Aktionen der 23 aktiven Kameraden im vergangenen Jahr. Wegen der Corona-Einschränkungen blickte er auf nur einen offiziellen Einsatz und eine Gemeinschaftsübung des Ausrückebereichs 6 am Biotopweier zurück. Außerdem habe man sich zu einigen Übungsabenden der Abteilung Oberneudorf getroffen.

Der Kommandant informierte zudem darüber, dass man sich regelmäßig mit der Führung der Gesamtwehr von Buchen treffe. Dabei könne man alle wichtigen Themen ansprechen.

Keine Übungen wegen Pandemie

Im Bereich der Jugendarbeit wurden die Übungen aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Auch die Aktivitäten der Alterswehr hatten im vergangenen Jahr geruht, wie Bernhard Noe in seinem Bericht mitteilte. Der Feuerwehrmannhofft, dass die traditionellen Firmenbesichtigungen und kameradschaftlichen Treffen bald wieder würden stattfinden können.

Nach dem Kassenbericht von Holger Stich empfahl Kassenprüfer Holger Noe die Entlastung der Vorstandschaft. Diese erteilte die Versammlung. Dann folgte der Höhepunkt der Jahreshauptversammlung, nämlich die Ehrung von Walter Noe für 65 jährige Mitgliedschaft in der Oberneudorfer Feuerwehr.

Walter Noe wurde am 1. August 1957 in die Freiwillige Feuerwehr Oberneudorf aufgenommen. Seit der Anschaffung des ersten Tragkraftspritzenanhängers mit der „TS 8-Pumpe“ war er als Fahrzeug- und Gerätewart für die damals selbstständige Gemeinde zuständig.

Als Kfz-Meister war er noch lange Zeit danach für das erste von der Stadt Buchen zur Verfügung gestellte „TSF 8-Löschfahrzeug“ verantwortlich.

Nach dem Eintritt in die Alterswehr erklärte er sich bereit, als Obmann für diese Verantwortung zu übernehmen. Er freute sich immer, wenn die Unternehmungen der Altersmänner rege wahrgenommen wurden. Unter großem Applaus der Versammlung verliehen Beigeordneter Benjamin Laber und Stadtbrandmeister Rainer Mackert Walter die Urkunde für 65-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

Beigeordneter Benjamin Laber überbrachte außerdem die Grüße der Stadt Buchen sowie der Einwohner Buchens an die Wehr. Er betonte, dass er erstmalig eine funktionierende Abteilung und Dorfgemeinschaft bei einer Versammlung in einem Biergarten erlebe. Hier in Oberneudorf zeige sich, dass die Bürger bereit seien, Dinge auch mal selbst in die Hand zu nehmen, ohne gleich nach der Stadt zu rufen. Er wünschte der Wehr alles Gute.

Für notwendig sieht Benjamin Laber die Gründung eines Fördervereins für die Wehr, da durch Veränderungen des Steuerwesens bisher gewohnte Abläufe nicht mehr möglich seien.

Express-Alarmierung

Im Auftrag der Feuerwehrführung der Stadt Buchen berichtete der stellvertretende Stadtkommandant Rainer Mackert über Einsatzzahlen und Aktivitäten innerhalb des Stadtgebietes. Er wies auf die Umstellung der Express-Alarmierung hin und konfigurierte anschließend die anwesenden Meldeempfänger. Weiterhin lobte er die Wehr für ihre Aktivitäten und stellt besonders die gute Zusammenarbeit innerhalb des Ausrückebereichs 6 als vorbildlich heraus.

Friedbert Röckel überbrachte die Grüße des Ausrückebereichs und wünschte sich bald wieder Vorortübungen aller drei Gemeinden, um den Wissensstand aufrecht zu erhalten und zu vertiefen. HB