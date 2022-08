Aufstieg in die A-Klasse der Höhepunkt

Leibenstadt. Berichte und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des SV Leibenstadt. Vorsitzende Kornelia Kratzer ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Hier berichtete sie erfreulich über eine Rückkehr zum Vereinsleben und Vereinssport. Höhepunkt war definitiv der vorzeitig erreichte Aufstieg der Fußballmannschaft in die A-Klasse. In einer Bildershow präsentierte Kornelia Kratzer viele Impressionen der Feierlichkeiten auf dem Sportgelände. Schön war das Beisein des ganzen Ortes und die freudige Anteilnahme zu diesem historischen Erfolg. Höhepunkt nach der verpassten 75-Jahrfeier in 2021 ist 2022 definitiv das Jubiläum 40 Jahre Frauengymnastik SV Leibenstadt. Kornelia Kratzer präsentierte einen Rückblick mit den Höhepunkten zu den 40 Jahren. Schön sei zu wissen, dass die Abteilung nach so langem Bestehen auch in jüngerer Generation wächst.

Marcel Zimmermann gab einen Überblick zum Stand der Dinge der Förderanträge zur Modernisierung der Flutlichtanlage. Neben der Förderung des Badischen Sportbunds und dem Bund zeigte er auch die Belastung des Vereins auf, welche sich bereits erfreulich durch Spenden niedrig halte.

Madeleine Klein trug als Kassiererin den Wirtschaftsbericht 2021 vor. Hier gab es neben einem Defizit im Jahr 2020 einen erfreulichen positiven Abschluss für 2021. Das kleine Sicherheitspolster könne der Verein bei steigenden Energiepreisen und nach der „Coronasaison“ gut vertragen. Die Kassenprüferinnen Bärbel Zimmermann und Pia Ilzhöfer bescheinigten Madeleine Klein eine einwandfreie Kassenführung.

Abteilungsleiterin Iris Ilzhöfer bestätigte für die Gymnastikfrauen die Freude, wieder in Präsenz trainieren zu dürfen sowie den Höhepunkt eines nachgeholten Ausflugs nach Berlin.

Abteilungsleiterin Melanie Diehm sagte für die Ramba-Zamba Gruppe, seit Beginn des Jahres biete Pia Ilzhöfer zwei neue Trainingsgruppen mit High Intensity Training (HIT) sowie „Kraftklub SVL“ mit Kraftübungen und Stabilisierung an.

Abteilungsleiter Ralf Ilzhöfer berichtete über die vergangene Meistersaison der Abteilung Fußball. Trainer Christoph Kunkel und Co-Trainer Axel Link sowie die Spieler haben die Saison nach gelungenem Aufstieg in die A-Klasse mit dem Meistertitel gekrönt. Eine geschlossene Mannschaftsleistung und ordentlich Teamspirit hätten das langersehnte Wunder wahr gemacht.

Ilzhöfer gab noch einen Ausblick zur neu gegründeten SpG mit dem VfB Sennfeld und dem SV Roigheim. Mit dem benachbarten Verein VfB Sennfeld pflege man besondere Freundschaften und Beziehungen.

Jürgen Ilzhöfer sagte für die Abteilung Alte Herren, hier war man aufgrund der Pandemie weniger mit „Fußball“ beschäftigt. Daher war man eher im Bereich Wandern aktiv.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Mathias Becker übernahm nach der Entlastung auch die Leitung der Wahlen. Hier wurden im Amt bestätigt: Kornelia Kratzer und Marcel Zimmermann als Vorsitzende, Madeleine Klein als Kassiererin sowie Alexander Kunkel als Schriftführer. Ebenso wurde Gerda Kunkel als aktive Beisitzerin wiedergewählt. Als Kassenprüferinnen wurden erneut Bärbel Zimmermann und Pia Ilzhöfer bestätigt sowie um Robin Späth als neues Prüfungsmitglied von der Versammlung erweitert.

Unter dem Tagesordnungspunkt Ehrungen wurde der Vorsitzenden des Fußballkreises Buchen, Horst Saling, begrüßt. Er überbrachte nachträglich die noch ausstehende Anerkennung zum Jubiläum 75 Jahre SV Leibenstadt. Er stellte dem SV Leibenstadt ein gutes Zeugnis in allen Abteilungen aus. Im Anschluss folgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Verein:

50 Jahre: Johannes Baum, Reinhold Klein.

40 Jahre: Marliese Baum, Ruth Ilzhöfer, Iris Ilzhöfer, Christel Pfeiffer, Renate Kunkel, Kornelia Kratzer, Ulrike Schlegl, Kornelia Zimmermann, Rainer Kratzer, Michael Pfeiffer.

30 Jahre: Bärbel Zimmermann, Timo Kraft.

Zehn Jahre: Simon Schwenk.

Mathias Becker lobte die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vereins bei jeglichen Veranstaltungen und bedankt sich bei den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement. Vorsitzender des Kirchengemeinderates Karlheinz Barth bedankte sich für die Unterstützung. Für den Gesangverein Leibenstadt beglückwünschte Harald Zimmermann zur Meisterschaft und bedankte sich für die gemeinsame Unterstützung mit den Worten „You never walk alone“. Julian Bauer vom VfB Sennfeld. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und offene Kommunikation. Er und der Verein freuen sich auf die gemeinsame Sache der Spielgemeinschaft. svl