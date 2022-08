Leistungsabzeichen in Silber

Hettigenbeuern. Gehörbildung, Musikgeschichte, Rhythmik und ein praktisches Vorspiel, all dies beinhaltet die Prüfung des Jungmusikerleistungsabzeichens in Silber. Im Morretal freuen sich die Verantwortlichen der „Heddebörmer Musikanten“ mit drei Nachwuchsmusikern über das erfolgreiche Bestehen der Prüfung für das Abzeichen in Silber. Der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland, Herbert Münkel, überreichte Kristin Mayer und Maximilian Mirtschink (beide Klarinette) sowie Emma Dörzenbach (Saxophon) im Rahmen des Götzenturmfestes ihre Urkunden. Bild: Helga Schwab-Dörzenbach

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1