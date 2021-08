Tierheim in Dallau ist „bereits voll“

Die Lage in den Tierheimen variiert aktuell stark. Während in Bad Mergentheim noch Vierbeiner aufgenommen werden können, hat die Einrichtung in Dallau einen Aufnahmestopp verhängt.

Odenwald-Tauber. Ferienzeit ist Urlaubszeit – doch was passiert mit dem Haustier, das nun mal nicht in das gebuchte All-inclusive-Hotel mitgenommen werden kann? Entscheidet sich der Tierbesitzer vielleicht dafür, den vierbeinigen Freund ins Tierheim zu geben? Hinzu kommt, dass viele Haustierbesitzer die vergangenen Monate im Homeoffice verbracht haben und nun wieder an den Schreibtisch zurückkehren. Werden der neue Hund oder die wenige Monate alte Katze nun zur Last und daraufhin abgegeben? Wie die Lage in den Tierheimen der Region aussieht, haben die FN nachgefragt.

Heidrun Leiss-Schott vom Tierheim Bad Mergentheim könnte noch Tiere bei sich aufnehmen: „Momentan haben wir noch keine Probleme. Es kam nur die Anfrage herein, ob wir zwei Hasen und eine Katze aufnehmen können.“ Sie vermutet, dass Tierheime in größeren Städten aktuell wieder Zulauf erhalten, doch auf dem Land sei das Abgeben von Tieren noch kein Thema. „Momentan sind die Hunde, die während der Corona-Pandemie abgeholt wurden, noch klein und süß. Hinzu kommt, dass bei vielen Leuten aktuell der Sommerurlaub ansteht und sie sich dann um die Tiere kümmern können.“ Sie vermutet, dass die Vierbeiner in einem halben Jahr bei ihr im Tierheim landen. Dann sei der knuffige Welpe ein ausgewachsener Hund geworden und die tapsigen Kitten werden ausgewachsen sein und nicht mehr den Anziehungsfaktor haben, wie flauschige Kätzchen.

Aufnahmestopp

Eine andere Situation herrscht im Tierheim Dallau. „Wir sind bereits voll“, sagt Mitarbeiterin Miriam Zimmermann. Die Einrichtung hat insgesamt Platz für zwölf Hunde und circa 100 Katzen – „dann sind wir aber wirklich voll“, erklärt Zimmermann. Und das sei aktuell der Fall: „Durch die Fundtiere, die in den vergangenen Wochen abgegeben wurden, haben wir nun einen Aufnahmestopp verhängt.“

Fünf festangestellte Mitarbeiterinnen kümmern sich nun um die Tiere, die aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis im Tierheim Dallau landen. Vor allem Katzen suchen nun ein neues Zuhause. Ob es sich hierbei um Vierbeiner handelt, die während der ersten Pandemie-Welle abgeholten wurden, ließe sich dabei aber nicht sagen, so Miriam Zimmermann.

Weil alle Plätze belegt sind, arbeite das Tierheim auch mit Privatpersonen zusammen, die sich zeitweise um die Tiere kümmern. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Zimermann.

Dabei hat es während des ersten Lockdowns noch gut angefangen. Viele Menschen entschieden sich damals dazu, erstmals eine Katze aufzunehmen. Auch Hunde wurden vermehrt aus dem Tierheim geholt. „Wir hoffen, dass sich die Leute das gut überlegt haben“, so die Pflegerin, denn viele dürfe im Tierheim Dallau nicht mehr passieren.

Unverständnis zeigt Zimmermann gerade, wenn Urlauber ihre Tiere aussetzen. Sie empfiehlt Tierpensionen, falls man die Tiere nicht mit auf die Reise nehmen könne: „Das ist dann wie Urlaub für das Haustier.“ Wer sein Tier dennoch abgeben möchte, kommt auf die Warteliste. Wenn dann ein Platz frei wird, „rufen wir zurück“, erklärt die Pflegerin. Das kann aber eine Weile dauern.

