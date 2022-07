Bad Mergentheimer Tierheim an der Belastungsgrenze

Leises Maunzen und Wimmern ist an einem frühen Freitagmorgen vor kurzem in der Nähe des Tierheims Bad Mergentheim zu hören. Als die Tierpflegerin den seltsamen Geräuschen auf den Grund geht, traut sie ihren Augen nicht. Etwas versetzt vom Hoftor steht schräg in der Böschung eine Katzentransportbox. Darin: eine total verschmuste Katzenmutter mit ihren sechs frisch geborenen Babys. Ein echtes

...