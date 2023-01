Sternsinger mit Aktion sehr erfolgreich

Buchen. Gute Einnahmen, offene Türen und viele Süßigkeiten – die Seelsorgeeinheit Buchen kann in diesem Jahr auf einen geglückten Lauf der Sternsinger zurückblicken. 170 Kinder und Jugendliche und 57 Begleitpersonen waren um den Dreikönigstag durch die Straßen der elf Gemeinden der Seelsorgeeinheit gezogen.

Die Koordination hatte in diesem Jahr erstmals Diakon Gerhard Gramlich übernommen.

Die Anteilnahme in den Gemeinden war groß, das Engagement der Kinder war erfreulich, auch wenn einzelne Gemeinden Probleme hatten, genug Kinder für die Rollen der Heiligen zu finden. „Summa summarum hatten wir aber eine schöne Beteiligung und das Feedback der verschiedenen Gruppen ist positiv ausgefallen“ , so Diakon Gramlich. „Die Menschen waren großzügig, die Kinder wurden willkommen geheißen und es gab viele Süßigkeiten.“ Insgesamt beläuft sich das Ergebnis in diesem Jahr zusammen mit den vielen Einzelspenden auf 40.620 Euro. Diese Summe kommt nun bedürftigen Kindern und Jugendlichen aus aller Welt zugute. In diesem Jahr lag der Fokus auf Indonesien. Auch Dekan Johannes Balbach, Leiter der Seelsorgeeinheit, zeigte sich erfreut über dieses Ergebnis und ist dankbar gegenüber all den Beteiligten, die sich in diesem Jahr für die Aktion engagiert haben.