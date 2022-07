Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Musik - Das erste Singpausenkonzert der Stadt Buchen fand am Montag in der Stadthalle statt. Die Grundschüler von drei Schulen sangen Kinder- und Bewegungslieder Singpause in Buchen: 200 Kinder sorgten für Begeisterung

Das erste Singpausenkonzert hat am Montagvormittag mit rund 200 Grundschülern in der Stadthalle Buchen stattgefunden. Die Begeisterung war riesig – bei Mitwirkenden und Besuchern.