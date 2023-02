Oberneudorf. „Oberneudorf is’ obbe“, schallte es beim Kappenabend im Dorfgemeinschaftshaus in Oberneudorf. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Elmar Noe, führte als Sitzungspräsident durch das kurzweilige Programm.

Zwischen den Tanz- und Showeinlagen sorgte die Live-Band „Singing Club“ (Michael Henk, Harald Löffler, Jochen Schwab, Martin Schriever) mit einer Mischung aus Schunkelrunden, Partyhits, Schlagern, Pop- und Rockklassikern für eine prächtige Stimmung.

Glanzvoller Beitrag

Das närrische Programm wurde mit dem glanzvollen Beitrag der Prinzengarde Walldürn und dem dynamischen Auftritt des Männerballetts „Beesche Bengel“ eröffnet.

Im Anschluss an die flotte Darbietung der Seckacher Garde, die dem Publikum weiter einheizte, begrüßte Sitzungspräsident Elmar Noe die Abordnung aus den befreundeten Nachbarorten.

Petra Reiß als „schnelle Hildegard“ setzte eine langjährige Tradition fort, indem sie einen Gruß aus der Frauenbund-Fastnacht überbrachte. Danach glossierte Hubert Breunig als „Lokalreporter“ in närrischen Versen humorvoll allerlei größere und kleinere Ereignissen rund um Oberneudorf, bevor die Schautanzgruppe Seckach magischen Flair auf die Bühne zauberte.

Mit viel Beifall erstürmte die Hollerbacher Garde die Bühne. Der mitreißende Auftritt der jungen Frauen aus Buchen, Oberneudorf und Hollerbach brachte den Saal gehörig zum Beben.

Mit der Tanzgruppe „Charleston Tanzcafé“ des TSV Hollerbach tauchte das närrische Publikum charmant in den Flair der vergangenen 20er Jahre ein. Auf der Suche nach einem lokalen Fastnachtslied stimmte Friedbert Röckel das Lied „Hollerbach gibt’s nur einmal“ in der närrischen Versammlung an und präsentierte in einer Uraufführung erstmals Strophen dazu.

Danach legte die achtköpfige Showtanzgruppe aus Walldürn eine kraftvolle Darbietung auf die Bühne.

Die letzten beiden Beiträge des Abends wurden von Lokalmatadoren übernommen: Mit einer glänzenden ABBA-Showeinlage wirbelte die Frauentanzgruppe Oberneudorf über die Bühne. Dann tauchte aus dem Dunkeln die „Letzte Nummer“ (Männertanzgruppe Oberneudorf) auf und präsentierte dem begeisterten Publikum eine brillant choreographierte Schwarzlichtnummer.

Zahlreiche Zugabe-Rufe, langanhaltender Applaus, Ovationen und Raketen über den gesamten Abend zeigten, dass der Kappenabend einmal mehr die Besucher begeistert hatte.

Der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins, Bernhard Schnorr, dankte Elmar Noe mit einem dreifach kräftigen „Oberneudorf is obbe“ für seinen unschätzbaren Einsatz für die Oberneudorfer Faschenacht.

Beide würdigten schließlich das Engagement aller, die zum Gelingen des närrischen Abends beigetragen haben. Mit Tanz und Unterhaltung mit „Singing Club“ klang die närrisch-fröhliche Nacht in Oberneudorf aus. js