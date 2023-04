Müllsammler in Buchen unterwegs

Buchen. „Das gibt es doch nicht“, die zahlreichen freiwilligen Helfer beim Stadtreinigungstag in Buchen waren mehrfach beinahe sprachlos und bestürzt darüber, wie viel Müll achtlos weggeworfen wird und welchen Abfall sie beim freiwilligen Müllsammeln fanden. Einen Lockenstab, ganze Pakete mit Werbematerialien, einen alten Fußball und Tüten mit Haushaltsmüll sind nur einige der skurrilen Funde, welche in Hecken und entlang der Wege entdeckt wurden. „Wir fanden unzählige Zigarettenstummel in ganz kurzer Zeit“, berichteten die jungen Müllsammler. Am ärgerlichsten ist es, so waren sich die Helfer einig, wenn direkt neben dem Abfalleimer der Müll in die Hecke geworfen wird.

Der Stadtreinigungstag am Samstag beendete die Aktionswoche zum Müllsammeln in Buchen. Zahlreiche Schulen und Kindertageseinrichtungen hatten in der Woche zuvor bereits Müll gesammelt und so zu einer sauberen Stadt beigetragen. Beteiligt waren unter anderem die Wimpina-Grundschule, die Jakob-Mayer-Grundschule, die Nachbarschaftsgrundschule Götzingen, die Grundschule Hainstadt, die Baulandschule Hettingen und die Karl-Trunzer-Schule sowie die Umwelt-AG des Burghardt-Gymnasiums.

Als Müllsammler waren auch die Kinder des Kindergartens „St. Josef“, des Katholischen Kindergartens Hettigenbeuern, des Evangelischen Kindergartens Regenbogen, des Waldkindergartens, des Kinderhaus „Arche Noah“ und des Bildungshauses in Bödigheim unterwegs. Auch in den Ortsteilen Waldhausen und Bödigheim fanden Müllsammelaktionen mit großer Resonanz statt.

„Beachtliche Leistung“

Bürgermeister Roland Burger begrüßte am Samstag die Helfer und dankte vorab: „Es ist eine beachtliche Leistung für die Gemeinschaft, wenn Bürger am Samstagvormittag ihre Zeit zur Verfügung stellen, um Müll zu sammeln“. Sie setzten damit ein starkes Zeichen für eine saubere und müllfreie Stadt, so Bürgermeister Burger erfreut über die zahlreichen Teilnehmer von jung bis alt. Sein Dank galt auch den Schulen und Kindergärten, welche bereits im Laufe der Woche aktiv waren und eine Sammelaktion durchführten, sowie den Helfern in den Stadtteilen.

Am Stadtreinigungstag beteiligten sich unter anderem Mitglieder vom TSV Buchen, vom Odenwaldklub und vom Angelverein. Das Wetter spielte mit und so machten sich bei schönem Frühlingswetter zahlreiche Helfer mit Greifzangen und Müllbeuteln auf den Weg, um Müll zu sammeln. Lange suchen mussten die Freiwilligen in ihren jeweiligen Reinigungsbezirken nicht. Die Innenstadt war unter anderem in Teilbereiche wie Bahnhofsbereich, Schulzentrum, Burghardt-Gymnasium, Marktstraße und alla hopp!-Anlage aufgeteilt worden.

„Wer achtsam unterwegs ist und genau hinblickt, der sieht wie viel achtlos weggeworfener kleiner und großer Abfall auf Wegen, Plätzen, Grünstreifen und Hecken liegt“, so stellten die Teilnehmer fest. Natürlich gibt es auch künftig immer wieder achtlos weggeworfenen Müll, aber der jährlich stattfindende Stadtreinigungstag kann zumindest ein bisschen sensibilisieren und zur Müllvermeidung oder wenigsten zur richtigen Entsorgung beitragen.

Imbiss nach getaner Arbeit

Nach getaner Arbeit gab es für die Helfer einen kleinen Mittagsimbiss und beim Abschlussfoto nochmals einen Dank des Bürgermeisters für ihre Mitarbeit.