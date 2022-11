Maria Schwab singt seit 70 Jahren im Chor

Hollerbach. Der Kirchenchor Hollerbach-Oberneudorf hielt kürzlich im Pfarrheim in Hollerbach seine Generalversammlung ab. Zuvor hatte der Chor den von Präses Johannes Balbach zelebrierten Gottesdienst in der Hollerbacher Kirche musikalisch mitgestaltet. In seiner Ansprache bedankte sich Balbach bei den Sängern sowie allen Verantwortlichen für deren Einsatz in den vergangenen Jahren. Er freute sich, dass nun nach der Corona-Zeit Gottesdienste wieder mit Chorgesang gefeiert werden können.

Am Ende der Messfeier wurden langjährige, aktive Mitglieder durch den Vorsitzenden Friedbert Röckel, Johannes Balbach und Dirigent Jochen Schwab mit Urkunden der Diözese Freiburg für ihre Treue zum Chorgesang geehrt.

Ehrungen erhielten: Renate Mackert, Ramona Häfner für 10 Jahre, Rita Berberich für 25 Jahre, Jochen Schwab, Markus Schwab für 40 Jahre, Hubert Breunig für 50 Jahre, Christa Noe, Paula Koller für 60 Jahre, Josef Pföhler, Edgar Röckel für 65 Jahre und Maria Schwab für 70 Jahre.

Schriftführerin Carolin Roos und der Vorsitzende Friedbert Röckel blickten auf den bewegenden Berichtszeitraum der vergangenen vier Jahre zurück. Neben der Mitgestaltung der kirchlichen Feste im Jahreskreis und weltlicher Jubiläumsfeiern gab es einige besondere Höhepunkte, unter anderem die Mitwirkung am Adventskonzert in Rippberg, zwei Familienprojekte, das Geburtstagsfest des Chorleiters und der Ausflug ins Lichtermuseum Wettersdorf.

Ab März 2020 wurde der Chor vor besondere Herausforderungen gestellt. Mit Beginn der Pandemie wurden die Proben eingestellt. Um den Kontakt zu den Sängern zu halten, hatte der Vorstand jeweils zu Weihnachten und Ostern kleine, teils selbst gebastelte Aufmerksamkeiten an alle Mitglieder verteilt. Chorleiter Jochen Schwab griff in dieser Zeit auf viele Audio-Aufnahmen des Chores zurück und hatte den Sängern zu verschiedenen Anlässen Lieder über die sozialen Medien zugeschickt, um die Zeit in musikalischer Verbundenheit zu überbrücken. In der Corona-Zeit wurde das beliebte jährliche Sommerfest, unter Berücksichtigung der Coronaregeln, durchgeführt.

Flurgang zum Jubiläum

Im Herbst 2021 kam man erstmals mit einem Corona-konformen Konzept zurück und probte mit Abstand und in zwei Gruppen. Diese Probephase wurde mit einem Gottesdienst in Limbach beschlossen. Die Wiederaufnahme der Proben im Frühjahr 2022 führte zu einem gelungenen Auftritt beim Festival „grenzenlos“. In schöner Erinnerung bleibt auch das 70-jährige Bestehen des Kirchenchors im Oktober 2022. Gemeinsam mit den anderen Chören der Seelsorgeeinheit gestaltete man einen musikalischen Flurgang.

Chorleiter Jochen Schwab bedankte sich in seiner Ansprache bei allen für ihren Einsatz, den sie für den Chor einbringen. Es sei bemerkenswert, dass die Chorgemeinschaft in der schwierigen Coronazeit so gut zusammengehalten habe. In den vergangenen vier Jahren seien sogar zehn Sänger zum Chor dazugestoßen. Er bat weiterhin, die offene Gemeinschaft und den guten Geist zu pflegen.

Kassenwartin Beate Häfner trug den Kassenbericht vor. Susanne Schwab berichtete von der Kassenprüfung und schlug der Versammlung die Entlastung des Vorstands vor. Nach der Entlastung dankte Dekan Balbach nochmals allen Anwesenden, dass sie mit ihrem Gesang die Gottesdienste bereicherten. Er unterstrich auch den hohen Stellenwert des Chor- und Gemeindegesangs in der Liturgie. Dann übernahm er das Amt des Wahlleiters. Der Vorstand wurde komplett in seinen Ämtern bestätigt: Vorsitzender Friedbert Röckel, stellvertretende Vorsitzende Erika Schnorr, Kassiererin Beate Häfner, Schriftführerin Carolin Roos, Notenwartin Christa Noe, Beisitzerin Erika Kemmerer und die Kassenprüferinnen Susanne Schwab und Diane Henk

Ortsvorsteher Joachim Weiß bedankte sich im Namen der politischen Gemeinde für das Engagement des Kirchenchores.