Maria Meidel und Rita Rakus 60 Jahre dabei

Buchen. Harmonisch und sehr gesellig verlief die gut besuchte Hauptversammlung des Verbands Wohneigentum Buchen im Gasthaus „Schwanen“ in Buchen. Unter der Leitung des Vorsitzenden Bernd Dietrich nahmen Berichte und Ehrungen breiten Raum ein. Beim und vor dem gemeinsamen Essen blieb zudem genügend Raum für persönliche Gespräche.

Dem Verband Wohneigentum Buchen gehören in und um Buchen knapp 400 Mitglieder an. Trotz Corona blieb die Zahl stabil, wie Dietrich hervorhob. Und trotz der Einschränkungen wurde in Buchen wiederum ein attraktives Programm angeboten, wie die Tätigkeitsberichte belegten. Vorsitzender Bernd Dietrich freute sich über die gute Resonanz der Versammlung und sprach dann wichtige Themen des Verbands an. Er bedauerte es, dass die bislang so fruchtbare Zusammenarbeit mit einem örtlichen Baumarkt nicht fortgesetzt werden könne. Für künftige gesellige Aktivitäten habe man einen hochwertigen Grill gekauft. Die Jubilare des Verbands hätte man persönlich besucht. Hier leisten Ilse und Manfred Harter ganz tolle Arbeit.

Danach erinnerte der Vorsitzende an die Aktivitäten im vergangenen Jahr: Ein Höhepunkt war gleich im Januar die Führung durch das Buchener Bezirksmuseum mit 50 Teilnehmern. Dietrichs Dank galt Uta Stich für die gute Vorbereitung. Auch die Aktion zum Feriensommer am 3. August war eine gelungene Sache. Der Vorstand tagte mehrfach und stellte dabei wichtige Weichen für die Zukunft. Am 11. Dezember gab es einen Kaffeenachmittag mit musikalischer Untermalung.

Auch im laufenden Jahr gibt es eine Reihe von Terminen. Eine Delegation des Verbands nimmt am 23. Mai in Neckarelz am Ehrenamtsevent teil. 2023 werden einige Vorträge beim Verband Wohneigentum Buchen angeboten (wir berichten noch). Zudem fährt man gemeinsam zur Bundesgartenschau nach Mannheim. Nach den Erfolgen der Vorjahre wird man auch jetzt im Sommer eine Aktion im Ferienprogramm anbieten. Das beliebte Siedlerfest wird in abgespeckter Version angeboten. Der Sonntag, 9. Juli, beginnt um 15.30 Uhr mit einem bunten Kaffeenachmittag für alle Generationen in und rund um das schmucke Siedlerheim in der Hainsterbach.

Kassenwartin Gabriele Kurhajec konnte trotz Corona von einer guten Kassenlage berichten. Heribert Sommer erstattete auch im Namen seines Kollegen Peter Hübl den Bericht der Kassenprüfer. Dabei betonte Sommer: „Die Zahlen waren wie immer hervorragend vorbereitet, so dass es für uns eine einfache Sache war. Die Kasse war 100 Prozent in Ordnung.“

Geehrt wurden dann für 60 Jahre Mitgliedschaft: Maria Meidel und Rita Rakus: für 40 Jahre: Gerhard Bräuchle, Anni Dietrich, Maria Pleschko, Peter Seiffert, Ernst Mader, Helmut Aymann, Uli Bingler-Schell, Klaus Holderbach, Paul Kirchgessner und Walter Vogel; für 25 Jahre: Mathias Ginter, Beate Rohmann, Beate Passon und Klaus Ballweg. Die nicht anwesenden Geehrten erhalten ihre Anstecknadeln und Urkunden später überreicht.

Im Anschluss schlug Erwin Kirchgessner vom Kooperationspartner Odenwaldklub Buchen noch einige gemeinsame Veranstaltungen vor. Den Auftakt bildet dabei eine Besichtigung des Judenfriedhofs in Bödigheim unter der fachmännischen Führung von Stadtarchivar Tobias Kohler am Mittwoch, 24. Mai um 17.30 Uhr (Näheres wird noch bekannt gegeben). Außerdem wird es noch einen gemeinsamen Vortrag über Heizungssyteme in Privathaushalten durch die Energieagentur geben. Heribert Sommer wünschte noch einen weiteren Vortrag, der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zum Thema haben soll.

Angesichts des hohen Altersschnitts im Verband Wohneigentum Buchen regte Ruth Sommer eine Werbeoffensive für neue Mitglieder in den neuen Baugebieten, wie „Marienhöhe“ und Hühnerberg“, an. Der Verband Wohneigentum habe einiges zu bieten, wie kostenfreie und kostengünstige Versicherungen, Rechtsberatung und Ideen zur Gartengestaltung. Diese Vorteile wären oftmals in der breiten Bevölkerung nicht bekannt. Die Mitglieder sprachen sich für die vorgeschlagene Werbeoffensive aus. Bernd Dietrich, Heribert Sommer und Joachim Casel werden hierzu zeitnah Ideen entwickeln.

Mit dem Dank von Bernd Dietrich an Annemarie Halbaur von der Kreativgruppe, die Austräger des Monatsmagazins und sein Vorstandsteam sowie weitere Helfer endete die Sitzung.