Liesel Geck hat in 100 Jahren viel erlebt

Buchen. Nicht allzu vielen Menschen ist es vergönnt, ihren 100. Geburtstag zu erleben. Liesel (Elisabeth) Geck aus Buchen jedoch durfte diesen besonderen Ehrentag dieser Tage feiern: Am Dienstag vollendete sie ihr 100. Lebensjahr.

Geboren am 5. Juli 1922 in Heidelberg-Schlierbach, wuchs sie als älteste dreier Töchter des Schuhmachermeisters Hermann Caspar Hofmann und seiner Frau Christine mit ihren Schwestern Hedwig und Helene auf. Mit 15 Jahren ging sie zu ihrer Tante nach Koblenz, wo sie nach dem Pflichtjahr im Geschäft des Onkels den Beruf der Feinkostfachverkäuferin erlernte. Das Ladengeschäft in der Altstadt wurde während des Kriegs zerstört; Liesel Geck selbst überlebte den Krieg mit viel Glück: Während eines Tieffliegerangriffes der Engländer auf der Koblenzer Rheinbrücke konnte sie gerade so in Deckung gehen und überlebte die Maschinengewehrsalven.

Liesel Geck (Mitte) gemeinsam mit ihrer Familie. © Adrian Brosch

Nach Kriegsende 1945 ging sie wieder zurück nach Heidelberg und arbeitete im Feinkostenladen Schoder im Stadtteil Handschuhsheim. Nach den Feierabenden betreute sie als Babysitterin bei den Amerikanern die Kinder, um ihre Familie finanziell zu unterstützen. Ihre große Liebe, Heinrich Geck, lernte sie 1950 bei einer Faschingsfeier in der Stadthalle Leimen kennen; geheiratet wurde ein halbes Jahr später. Die beiden lebten bis in die 70er-Jahre in Leimen: Dort hatte ihr Ehemann einen Familienbetrieb als selbstständiger Elektriker geführt.

Nach der Geschäftsaufgabe waren Liesel und Heinrich Geck einige Zeit für den Warenhandelskonzern Karstadt in Singen am Bodensee tätig. In den 80er-Jahren zog das Ehepaar ins schwäbische Leonberg und von dort aus nach Buchen; Heinrich Geck starb 1997. Die Ehe blieb kinderlos. Noch bis 2021 lebte Liesel Geck in ihrer eigenen Wohnung im Altenwohnstift Haagstraße. Geistig ist sie noch ausgesprochen rege, doch das Gehen wurde mit der Zeit sehr mühsam. Daher zog sie im Juli 2021 in den „Sonnengarten“, in dem sie liebevoll betreut wird. Ihren 100. Geburtstag verbrachte sie im Kreise ihrer Angehörigen. ad