Naturparkmarkt findet zum ersten Mal in Osterburken statt

Osterburken. In wenigen Tagen geht es in Osterburken wieder richtig rund: Zum ersten Mal findet am Sonntag, 23. April, nämlich der Naturparkmarkt in der Stadtmitte statt. An zahlreichen Ständen können sich Bürgerinnen und Bürger über das breite regionale Angebot der Hersteller informieren. „Ziel ist direktvermarktende, produzierende und verarbeitende Betriebe aus der Kulisse des Naturparks zu unterstützen. Ihnen wird eine Plattform geboten, um ihre Produkte zu präsentieren. Zugleich können sich Verbraucherinnen und Verbraucher informieren, was alles bei uns in der Region produziert wird, wo es erhältlich ist, können gleich vor Ort kosten und mit den Betriebsinhabenden ins Gespräch kommen“, beschreibt Laura Willer, Projektmanagerin des Naturparks Neckartal-Odenwald auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten.

Bei den Naturparkmärkten, die bereits seit zehn Jahren stattfinden, werden ausschließlich Produkte aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald angeboten. Dazu gehören sowohl Lebensmittel als auch Arbeiten aus dem Kunsthandwerk. So können die Besucher den Wert regionaler Erzeugnisse besser erkennen, weil sie vor Ort etwas über den Anbau, die Produktion und den Vertrieb erfahren.

Stadt hat sich beworben

„Die im Naturpark liegenden Kommunen können sich beim Naturpark für einen Markttermin bewerben“, erklärt Willer. So hat sich auch die Römerstadt für den Termin am 23. April bei ihr gemeldet. „Osterburken mit seinen 4732 Hektar Gemarkungsfläche und mit reichlich Feld, Wald und Flur ist jetzt schon seit einigen Jahren Mitglied des Naturparks Neckartal-Odenwald und hatte sich schon länger für einen Naturparkmarkt beworben. Das hatte aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht geklappt. Und so freuen wir uns jetzt natürlich umso mehr, zum ersten Mal Gastgeber zu sein“, sagt Bürgermeister Galm.

Der Markt sei eine nicht alltägliche Veranstaltung, die deswegen so interessant ist, weil sie regionale Produkte feilbietet und regionalen Anbieter eine Bühne bietet. Aufgrund der aktuellen sei es umso wichtiger, in die Region zu schauen und festzustellen, welche guten Sachen es alles „ums Eck“ gebe. „Die Bezeichnung ,Schaufenster für regionale Produkte aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald’ erscheint daher sehr zutreffend“, so Galm. Er zeigt sich erfreut darüber, dass die Naturparkmarkt-Saison an diesem Sonntag in Osterburken eröffnet wird.

Am Markttag ist für die Besucher viel geboten: Um 10.30 Uhr startet der Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Kilians Kirche nahe des Marktplatzes. Nur eine Stunde später können Interessierte an einer Führung durch das Römermuseum teilnehmen.

Um 13 Uhr werden die Besucher und Hersteller dann von Bürgermeister Jürgen Galm und Landrat Dr. Achim Brötel begrüßt. Ab 14 Uhr stellt die Feuerwehr ihr Können unter Beweis und zeigt in einer Showübung, wie die Personenrettung in einem verunfallten Fahrzeug funktioniert. Eine Stunde später wird es eine Führung durch die Stadt geben.

Besuchern ist es zwischen 11 und 17 Uhr möglich, sich an den Ständen am Marktplatz sowie in der Turm- und Friedrichstraße über die verschiedenen Angebote und Produkte der rund 50 Hersteller zu informieren.

An einigen Ständen wird es auch Mitmachaktionen geben. Beispielsweise kann Sandsteinen oder Drechselkreisel bemalt werden. Am Stand der Imkerei Herbert Klahn aus Waldbrunn können Kinder (aber auch Erwachsene) Flugbienen basteln. Außerdem wird es verschiedenen Mitmachaktionen rund um den Wald geben.