In der Gaststätte „Altes Milchhäusle“ hat am Freitagabend die Gruppe „4 to the bar“ (links) musiziert. In der „Schüttelbar“ sorgte „Neo more +“ für Stimmung. Die Besucher zahlten einmal Eintritt und konnten anschließend Musikgruppen in insgesamt sieben Buchener Gaststätten genießen.

© Helga Schwab-Dörzenbach