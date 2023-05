Kinder eifrig bei der Sache

Buchen/Walldürn. 830 Kinder nahmen am 53. Internationalen Jugendwettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken teil. „Mit wem fühlst du dich verbunden? In welchen Momenten wünschst du dir Freunde an deiner Seite? Familie, Freunde, Tiere, die Natur, deine Fußballmannschaft: Mit wem fühlst du dich richtig tief verbunden? Wen möchtest du unterstützen oder anfeuern?“ – so lautete die Aufgabe des Wettbewerbs („jugend creativ“) für die 830 Kinder aus den zehn teilnehmenden Grundschulen.

Diese hatten ihre farbenfrohen Beiträge bei der Volksbank Franken eG eingereicht. Die besten wurden bei der Preisverleihung prämiert. Durchgeführt wurde diese von Bankdirektorin Karin Fleischer und Alexandra Ellwanger (Marketing). Fleischer dankte auch der Jury, für die geleistete Mammutaufgabe. Zur Jury gehörten Christina Scheuermann (Grundschule Walldürn), Jana-Isabella Wahlig (Wimpina-Grundschule Buchen), Christiane Lerch (Grundschule Mudau), Dagmar Bartholomä (Schule Höpfingen) und Stefanie Roll (Grundschule Altheim).

Anschließend überreichten Karin Fleischer und Alexandra Ellwanger die Preise an die nachfolgenden Kinder:

Dritte Preise (Experimentierkasten oder Bastelbox) nahmen Sophie Dörfler und Mila Weidinger (1. Klasse Grundschule Walldürn), Aaron Hack (1. Klasse Schule Höpfingen), Ioanna Lukachin (2. Klasse Grundschule Altheim), Lina Frei, Emilio Wagner (2. Klasse Grundschule Walldürn), Emilie Vöhringer, Leo Senftleben, Dean Miskovic (3. Klasse Wimpina-Grundschule Buchen), Maja Ivancenko (4. Klasse Wimpina Grundschule Buchen) sowie Rufus Beyersdorfer und Latika Hellinger (4. Klasse Grundschule Walldürn) entgegen.

Über einen zweiten Preis (Bastelbox oder Jazzminton-Set) freuten sich Lea Rathmann (1. Klasse Schule Höpfingen), Luca Hartmann, Milan Martel (1. Klasse Grundschule Walldürn), Nele Müller (1. Klasse Grundschule Altheim), Kiara Sen (1. Klasse Wimpina-Grundschule Buchen), Robert Wachowiec, Antonia Paar (2. Klasse Grundschule Walldürn), Anna Adorjan (2. Klasse Nachbarschaftsgrundschule Götzingen), Isabelle Mechler (2. Klasse Grundschule Mudau), Lana Keller (2. Klasse Schule Höpfingen), Romy Haag (3. Klasse Wimpina-Grundschule Buchen), Mika Schwind (3. Klasse Grundschule Mudau), Fiona Rusch (3. Klasse Wimpina-Grundschule Buchen), Nina Lock (3. Klasse Jakob-Mayer-Grundschule Buchen), Samuel Dück (3. Klasse Schule Höpfingen), Thilo Holderbach (4. Klasse Jakob-Mayer-Grundschule Buchen), Carlotta Lafeld (4. Klasse Grundschule Mudau), Duha Barakat (4. Klasse Schule Höpfingen), Michael Mund (4. Klasse Jakob-Mayer-Grundschule Buchen) und Emma Lang (4. Klasse Grundschule Walldürn).

Die ersten Preise (Spiel „Schätze des Waldes“ oder Experimentierkasten) gingen an Linus Hartmann (1. Klasse Jakob-Mayer-Grundschule Buchen), Juna Martens (2. Klasse Grundschule Walldürn), Emilia Spiesberger (3. Klasse Grundschule Altheim) und Emil Müller (4. Klasse Jakob-Mayer-Grundschule Buchen).